"За злочини проти України": ВАКС ухвалив конфіскацію столичного ТРЦ Ocean Plaza

Рішення суду набере чинності через 10 днів, однак у російського олігарха Аркадія Ротенберга, як вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, шансів оскаржити вирок немає.

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Вищий антикорупційний суд ухвалив конфіскацію активів, серед яких був київський ТРЦ Ocean Plaza. Про це відомо з трансляції судового засідання, що проходило зранку 20 березня.

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія прокоментував рішення суду у своїх соцмережах. За його словами у власність держави перейде майно близького друга президента Росії Володимира Путіна. Арахамія розповів, що столичним ТРЦ володів Аркадій Ротенберг.

"Ми попереджали, що російські олігархи заплатять за злочини проти України. У гру вступають механізми притягнення росіян до юридичної відповідальності", — написав нардеп.

Арахамія запевнив, що у сторони відповідача немає шансів на успіх в апеляції. Якщо оскаржити рішення не захочуть, воно набере чинності вже через 10 днів.

"Ми змусимо їх за все заплатити", — заявив депутат.

Нагадаємо, позов про застосування санкцій до Ротенберга 3 березня подав Мін’юст. У ньому просили стягнути більшу частину статутного капіталу ТОВ, що є кінцевим бенефіціарним власником Ocean Plaza.

Раніше, у лютому 2022 року, радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що ТРЦ належить "дружбанам Путіна — братам Ротенбергам".

З 9 серпня Ocean Plaza управляє Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА). Генпрокурор Андрій Костін не оголосив назву центра, однак за описом та публічними обговореннями вона була очевидною.