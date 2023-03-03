"За преступления России": Минюст подал иск на конфискацию ТРЦ Ocean Plaza

Министерство юстиции Украины подало иск на взыскание активов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Нардеп Давид Арахамия написал, что российские олигархи платят за преступления своей страны.

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В пятницу, 3 марта, Минюст подал в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) иск о применении санкций к Аркадию и Игорю Ротенбергам. Об исковом заявлении о взыскании их активов в государственный доход сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В своем иске Минюст просит взыскать 66,65% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный Союз "ЛИБІДЬ", являющегося конечным бенефициарным собственником Ocean Plaza.

"Сегодня Высший антикоррупционный суд зарегистрировал иск Министерства юстиции Украины о конфискации активов друга российского диктатора Аркадия Ротенберга и его сына Игоря", — сообщил в соцсетях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, в пакет, кроме ТРЦ, вошли квартиры и земля в столице. Чиновник уверен, что имущество станет собственностью государства и возместит долю ущерба, нанесенного страной-агрессорой.

"Мы предупреждали, что за преступления России заплатят российские олигархи. Это происходит уже сегодня. И так будет в будущем", — заявил Арахамия.

Предыстория

Столичный ТРЦ Ocean Plaza закрылся после полномасштабного вторжения России. Работали только супермаркет и несколько магазинов на нулевом этаже. Однако 25 июля 2022 года "Ашан" сообщил о полном закрытии центра.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, бизнес "принадлежит дружбанам Путина — братьям Ротенбергам". Бывший собственник 33% акций Ocean Plaza Василий Хмельницкий также рассказал, что большей частью акций владела "российская компания". Детали бизнесмен не раскрыл.

9 августа 2022 года генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что ТРЦ передали в управление Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА). Название генпрокурор не указал, но в контексте активных обсуждений Ocean Plaza оно было очевидным. По словам чиновника, среди конечных бенефициарных владельцев бизнеса были "граждане России из близкого окружения главы страны-агрессора".

22 ноября 2022 года ТРЦ заработал. В честь открытия посетителям предлагали билеты в кино за 1 гривну.

Напомним, 3 марта российские журналисты сообщили о приближении проблем со смартфонами в стране-агрессорке. Со ссылкой на собственные источники росСМИ заявило, что посредники с Ближнего Востока начали отказывать российским дистрибьюторам и ритейлерам. К этому привел запрет США поставлять России гаджеты стоимостью выше $300.

Ранее, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении объявил о подписании указов о новых санкциях против РФ. Эти санкции относятся к причастным к похищению детей или содержанию структур наемников россиян, а также представителям российского спорта.