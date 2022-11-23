В Киеве снова заработал ТРЦ Ocean Plaza: в честь открытия раздают билеты в кино по 1 грн

Огромный аквариум с рыбами, являющийся главной визиткой Ocean Plaza, тоже работает. Во время воздушных тревог ТРЦ будет приостанавливать свою работу.

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Во вторник, 22 ноября 2022 года, после почти что девятимесячного простоя снова работает ТРЦ Ocean Plaza в Киеве. Открылись магазины, фудкорты, рестораны и кинотеатр Cinema Citi, сообщает пресс-служба ТРЦ.

График работы Ocean Plaza сейчас:

торговая галерея — с 10:00 до 21:00;

гипермаркет Auchan — с 08:30 до 21:00;

кинотеатр Cinema Citi – с 10:00 до 21:00.

Во время воздушных тревог ТРЦ будет приостанавливать свою работу.

К слову, по случаю своего открытия кино в Ocean Plaza будет почти бесплатное: билеты 23 ноября можно купить за 1 грн. Акция на кино в Ocean Plaza действует всего один день.

Напомним, ТРЦ Ocean Plaza в Киеве закрылся сразу после полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года. После этого на территории ТРЦ работал только один продуктовый гипермаркет "Ашан". А 25 июля администрация Ocean Plaza сообщила, что торговый центр полностью прекращает работу.

Что известно об аресте "Ocean Plaza"

По словам генпрокурора Андрея Костина, один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева был передан в управление Национального агентства Украины по вопросам розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА).

По информации правоохранителей, контрольным пакетом акций ТРЦ владели структуры, близкие к Аркадию Ротенбергу, другу российского президента Владимира Путина.

Тем временем американская компания SpaceX, которой владеет известный предприниматель Илон Маск, готовится к судебному процессу против украинских компаний ООО "Старлинк" и "Укрпатент". Американская компания требует досрочно прекратить регистрацию торговой марки украинской компании, название которой совпадает с названием дочерней компании SpaceX — Starlink