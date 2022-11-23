У Києві знову запрацював ТРЦ Ocean Plaza: на честь відкриття роздають квитки у кіно по 1 грн

Величезний акваріум із рибами, що є головною візиткою Ocean Plaza, теж працює. Під час повітряних тривог ТРЦ призупинятиме свою роботу.

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У вівторок, 22 листопада 2022 року, після майже дев'ятимісячного простою знову працює ТРЦ Ocean Plaza в Києві. Відкрилися магазини, фудкорти, ресторани та кінотеатр Cinema Citi, повідомляє пресслужба ТРЦ.

Графік роботи Ocean Plaza зараз:

торгова галерея — з 10:00 до 21:00;

гіпермаркет Auchan — з 08:30 до 21:00;

кінотеатр Cinema Citi — з 10.00 до 21.00.

Під час повітряних тривог ТРЦ призупинятиме свою роботу.

До речі, з нагоди відкриття кіно в Ocean Plaza буде майже безкоштовне: квитки 23 листопада можна купити за 1 грн. Акція на кіно в Ocean Plaza діє лише один день.

Нагадаємо, ТРЦ Ocean Plaza у Києві закрився одразу після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року. Після цього на території ТРЦ працював лише один продуктовий гіпермаркет "Ашан". А 25 липня адміністрація Ocean Plaza повідомила, що торговельний центр повністю припиняє роботу.

Що відомо про арешт "Ocean Plaza"

За словами генпрокурора Андрія Костіна, один із найбільших торгово-розважальних центрів Києва було передано в управління Національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За інформацією правоохоронців, контрольним пакетом акцій ТРЦ володіли структури, близькі до Аркадія Ротенберга, друга російського президента Володимира Путіна.

Тим часом американська компанія SpaceX, якою володіє відомий підприємець Ілон Маск, готується до судового процесу проти українських компаній ТОВ "Старлінк" та "Укрпатент". Американська компанія вимагає достроково припинити реєстрацію торгової марки української компанії, назва якої збігається з назвою дочірньої компанії SpaceX — Starlink