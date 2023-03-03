"За злочини Росії": Мін`юст подав позов на конфіскацію ТРЦ Ocean Plaza

Міністерство юстиції України подало позов на стягнення активів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Нардеп Давид Арахамія написав, що російські олігархи платять за злочини своєї країни.

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У п’ятницю, 3 березня, Мін’юст подав до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про застосування санкцій до Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Про позовну заяву щодо стягнення їхніх активів у державний дохід повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

У своєму позові Мін’юст просить стягнути 66,65% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Союз "ЛИБІДЬ", який є кінцевим бенефіціарним власником Ocean Plaza.

"Сьогодні Вищий антикорупційний суд зареєстрував позов Міністерства юстиції України щодо конфіскації активів друга російського диктатора Аркадія Ротенберга і його сина Ігоря", — повідомив у соцмережах голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, у пакет окрім ТРЦ увійшли квартири та земля у столиці. Посадовець впевнений, що майно стане власністю держави та покриє частку шкоди, завданої країною-агресоркою.

"Ми попереджали, що за злочини Росії заплатять російські олігархи. Це відбувається вже сьогодні. І так буде в майбутньому", — заявив Арахамія.

Передісторія

Столичний ТРЦ Ocean Plaza закрився після повномасштабного вторгнення Росії. Працювали тільки супермаркет та кілька магазинів на нульовому поверсі. Однак 25 липня 2022 року "Ашан" повідомив про повне закриття центру.

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, бізнес "належить дружбанам Путіна — братам Ротенбергам". Колишній власник 33% акцій Ocean Plaza Василь Хмельницький також розповів, що більшою частиною акцій володіла "російська компанія". Деталей бізнесмен не розкрив.

9 серпня 2022 року генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що ТРЦ передали в управління Національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА). Назву генпрокурор не вказав, але у контексті активних обговорень Ocean Plaza вона була очевидною. За словами посадовця, серед кінцевих бенефіціарних власників бізнесу були "громадяни Росії з близького оточення глави країни-агресора".

22 листопада 2022 року ТРЦ запрацював. На честь відкриття відвідувачам пропонували квитки у кіно за 1 гривню.

Нагадаємо, 3 березня російські журналісти повідомили про насування проблем зі смартфонами у країні-агресорці. З посиланням на власні джерела росЗМІ заявило, що посередники з Близького Сходу почали відмовляти російським дистриб'юторам і ритейлерам. Спричинила це заборона США постачати Росії гаджети вартістю вище $300.

Раніше, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні оголосив про підписання указів про нові санкції проти РФ. Ці санкції стосуються причетних до викрадення дітей або утримання структур найманців росіян, а також представників російського спорту.