"За преступления против Украины": ВАКС одобрил конфискацию столичного ТРЦ Ocean Plaza

Решение суда вступит в силу через 10 дней, однако у российского олигарха Аркадия Ротенберга, по мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, шансов обжаловать приговор нет.

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Высший антикоррупционный суд одобрил конфискацию активов, среди которых был киевский ТРЦ Ocean Plaza. Об этом известно с трансляции судебного заседания, которое проходило утром 20 марта.

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия прокомментировал решение суда в своих соцсетях. По его словам, в собственность государства перейдет имущество близкого друга президента России Владимира Путина. Арахамия рассказал, что столичным ТРЦ владел Аркадий Ротенберг.

"Мы предупреждали, что российские олигархи заплатят за преступления против Украины. В игру вступают механизмы привлечения россиян к юридической ответственности", — написал нардеп.

Арахамия заверил, что у стороны ответчика нет шансов на успех в апелляции. Если обжаловать решение не захотят, оно вступит в силу уже через 10 дней.

"Мы заставим их за все заплатить", — заявил депутат.

Напомним, иск о применении санкций к Ротенбергу 3 марта подал Минюст. В нем просили взыскать большую часть уставного капитала ООО, являющегося конечным бенефициарным владельцем Ocean Plaza.

Ранее, в феврале 2022 года, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что ТРЦ принадлежит "дружбам Путина — братьям Ротенбергам".

С 9 августа Ocean Plaza управляет Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА). Генпрокурор Андрей Костин не объявил название центра, однако по описанию и публичным обсуждениям оно было очевидным.