Пока что в первом чтении: Рада поддержала восстановление е-декларирования для чиновников (фото)
Согласно тексту законопроекта №9534, электронное декларирование якобы восстанавливается, но общественность все же не будет видеть всей информации о собственности и семьях чиновников.
Народные депутаты поддержали законопроект №9534, который должен был бы восстановить электронное декларирование чиновников, отмененное в марте 2022 года. О деталях голосования рассказал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.
По словам народного избранника, парламентарии приняли законопроект в первом чтении. "За" — 299 голосов, "против" и "воздержались" — ни одного, не голосовал 21 человек. Кто именно не голосовал пока не известно.
Законопроект №9534 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" был внесен на рассмотрение депутатов 26 июля 2023 года. Текст документа готовили 42 нардепа, в частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, и председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики и представительница этой же партии Анастасия Радина, свидетельствует карточка на сайте ВРУ.
В документе, как следует из его названия, вносятся определенные изменения относительно декларирования некоторых категорий служащих. В частности, военные, которые в интересах госбезопасности, находятся на оккупированных территориях или на территории РФ, будут подавать свои декларации через 90 дней после отмены военного положения.
Основные новации, касающиеся восстановления е-декларирования:
- электронное декларирование госчиновников восстанавливается;
- декларации должны быть поданы и за текущий год, и за прошлые годы;
- восстанавливаются спецпроверки деклараций (также были отменены из-за войны);
- электронные декларации будут публиковаться на открытых ресурсах.
Впрочем, относительно публикации есть определенные предостережения. Речь идет о том, что скроют следующую информацию:
- адрес декларируемого имущества и места жительства фигуранта;
- номера банковских счетов;
- идентификационный код и номер паспорта;
- имена ближайших родственников;
- даты рождения.
Как следует из документа, который поддержали нардепы, теперь общественности несколько сложнее будет отыскать мужей-жен госчиновников и узнать, где находятся принадлежащие им дома и квартиры.
Отметим, НАПК сообщало, что требование о восстановлении е-декларирования входило в перечень требований Меморандума МФВ, с которыми согласилась Украина. При этом в Меморандуме указано, что электронное декларирование и полномочия НАПК относительно проверок должны были быть восстановлены до конца июля 2023 года.
Напоминаем, Давид Арахамия на днях провел опрос в сети: интересовался мнением граждан относительно того, запрещать ли выезд за границу семьям служащих.
Между тем на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нардепы, судьи и военкомы отныне будут в поле зрения контролирующих органов: правоохранители должны изучить, законно ли они выезжали за границу и приобрели ценное имущество.