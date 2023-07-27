Отставка Ткаченко: бывший министр заявил о "культе хейта" и важности кино (фото)

Экс-глава Минкульта поблагодарил правительство и президента и заявил, что сейчас самое время снимать кино и строить музеи.

27 июля Верховная Рада приняла отставку уже бывшего министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, после чего он написал большой пост в своем Telegram-канале.

В своем посте Ткаченко заявил о важности культуры и заявил, что именно за нее борются украинцы в войне с Россией.

"Мне бы проще было сказать, как некоторые говорят — деньги на культуру во время войны не ко времени. Но скажите тогда за что мы воюем, разве не за нашу культуру, идентичность, язык, историю? Культура во время войны так же важна, как и дроны. Потому что культура — это и о прошлом, и о будущем. Это то, что нас объединяет, это о талантах. Это в конце концов о нашей мягкой силе в мире", — написал Ткаченко.

При этом бывший министр подчеркнул важность развития культурных проектов во время войны. По его мнению, сейчас самое время строить музей, снимать кино и проводить выставки.

"И так же важны культурные проекты во время войны, которых состоялось тысячи: десятки премьер в театрах, сотни фестивалей и выставок. И это важно продолжать. В том числе продолжая строить музеи, продолжая снимать кино. И творить — в широком смысле этого слова", — заявил Ткаченко.

Экс-глава Минкульта заявил, что ему "больно, когда в одну строку ставят бессмысленность расходов на барабаны, сковородки, брусчатку и музеи, монументы, информационную войну, кино".

Также он высказался о моментах, которые разобщают украинцев.

"Второе — это о культуре диалога. Именно культуру диалога, а не культ хейта, который не только нас разъединяет, но дает повод врагам радоваться. Решать проблемы можно только вместе", — отметил Ткаченко.

Бывший министр поблагодарил украинских защитников, парламентариев, правительство и президента за работу.

"Быть министром во время войны — это была честь", — резюмировал Ткаченко.

Отставка Ткаченко

Напомним, 27 июля в ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины народные депутаты поддержали отставку Александра Ткаченко с поста министра культуры и информационной политики.

Ранее, 21 июля, Ткаченко написал заявление об отставке. Он мотивировал свое решение тем, что "имеет принципиальную позицию" относительно того, как тратить деньги во время войны.