Верховная Рада отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко

Вопрос назначения нового министра не стоит на повестке дня. Исполняющим обязанности министра должен стать один из заместителей Ткаченко.

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Народные депутаты Верховной Рады поддержали отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. Накануне министр написал заявление на увольнение. О решении ВР сообщает нардеп Ярослав Железняк

"Парламент поддержал отставку с должности Министра культуры и информационной политики Ткаченко Александра. За проголосовал 321 депутат", — говорится в сообщении.

Ярослав Железняк отметил, что вопрос назначения нового министра культуры на сегодня не стоит в повестке дня и, по его мнению, скорее всего не будет стоять на этой неделе.

Ранее сообщалось, что нардепы никак не могут подобрать кандидата на должность министра культуры, поэтому решили назначить кого-то "малозаметного", чтобы потом заменить на "нужного" человека.

26 июля состоялось заседание профильного органа ВРУ, уполномоченного увольнять с должности министра культуры — Комитета по гуманитарной политике. Известно, что Комитет не поддержал отставку Ткаченко — отмечалось, что "слуги" не договорились.

Сам министр Александр Ткаченко собственноручно написал заявление об отставке 21 июля. Он обосновал свое решение тем, что "имеет принципиальную позицию" относительно того, как тратить деньги во время войны и встретил по этому поводу волну "недоразумений" от общества.