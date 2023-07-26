"Слуги" против: профильный комитет Рады не поддержал увольнение главы Минкульта Ткаченко

За отставку профильного министра проголосовали только представители фракции "Европейская солидарность" и внефракционный Гео Лерос.

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Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Решение было принято большинством голосов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики в Facebook.

"Вопрос об отставке Министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины", — говорилось в сообщении.

По словам нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, за отставку Ткаченко проголосовали только Николай Княжицкий, Владимир Вятрович, София Федина и Гео Лерос, тогда как все остальные — выступили против.

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что это не впервые, когда профильный комитет выносит решение на рассмотрение зала.

"У нас уже было 100500 случаев, когда перед отставкой профильный комитет не берет на себя прямую рекомендацию, а выносит решение на рассмотрение зала. Даже за последнее время много таких случаев было", — сказал он.

Железняк убежден, что в пленарном зале Александра Ткаченко уволят с должности.

Также о том, что комитет не поддержал отставку министра Ткаченко, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram. В частности, он напомнил, что Александр Ткаченко написал заявление об отставке после того, как президент Украины Владимир Зеленский предложил снять его с должности.

Напомним, 21 июля стало известно о том, что глава Минкульта Александр Ткаченко подал заявление об отставке из-за "волны недоразумений относительно важности культуры во время войны". Однако в вечернем обращении 20 июля президент Владимир Зеленский предложил найти замену министру культуры.

Ранее Фокус писал, почему Александр Ткаченко не оправдал надежд Офиса президента. В частности, министр попал в несколько скандалов с финансированием культурных проектов. В частности, замена советского герба на украинский за 28 млн гривен и расходы около 400 млн гривен на сериалы, которые должны были транслировать на каналах Freedom и "Дом".