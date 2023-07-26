"Слуги" проти: профільний комітет Ради не підтримав звільнення глави Мінкульту Ткаченка

За відставку профільного міністра проголосували лише представники фракції "Європейська солідарність" та позафракційний Гео Лерос.

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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Рішення було прийняте більшістю голосів. Про це повідомили в пресслужбі Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики у Facebook.

"Питання про відставку Міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховної Ради України", — йшлося в повідомленні.

Зі слів нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, за відставку Ткаченка проголосували лише Микола Княжицький, Володимир Вʼятрович, Софія Федина та Гео Лерос, тоді як усі інші — виступили проти.

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що це не вперше, коли профільний комітет виносить рішення на розгляд зали.

"У нас вже було 100500 випадків, коли перед відставкою профільний комітет не бере на себе пряму рекомендацію, а виносить рішення на розгляд зали. Навіть за останній час багато таких випадків було", — сказав він.

Железняк переконаний, що у пленарній залі Олександра Ткаченка звільнять з посади.

Також про те, що комітет не підтримав відставку міністра Ткаченка, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram. Зокрема, він нагадав, що Олександр Ткаченко написав заяву про відставку після того, як президент України Володимир Зеленський запропонував зняти його з посади.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо про те, що глава Мінкульту Олександр Ткаченко подав заяву про відставку через "хвилю непорозумінь щодо важливості культури під час війни". Проте у вечірньому зверненні 20 липня президент Володимир Зеленський запропонував знайти заміну міністру культури.

Раніше Фокус писав, чому Олександр Ткаченко не виправдав надій Офісу президента. Зокрема, міністр попав у декілька скандалів із фінансуванням культурних проєктів. Зокрема, заміна радянського герба на український за 28 млн гривень та витрати близько 400 млн гривень на серіали, які повинні були транслювати на каналах Freedom і "Дом".