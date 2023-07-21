"Принципова позиція": глава Мінкульту Ткаченко подав заяву про відставку

За словами Ткаченка, він пішов на такий крок через "хвилю непорозуміння з приводу важливості культури під час війни".

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Глава Міністерства культури Олександр Ткаченко подав заяву про відставку. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

За його словами, він пішов на такий крок через "хвилю непорозуміння з приводу важливості культури під час війни".

"Приніс сьогодні ввечері Прем'єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння з приводу важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента з цього ж питання", — написав Ткаченко.

За його словами, культура під час війни дуже важлива, оскільки важливі не тільки території, а й люди.

"Це наша пам'ять, історія, мова, творчість, незважаючи на війну, спадщина і минуле заради майбутнього", — написав Ткаченко.

Він сказав, що приватні та бюджетні гроші, які під час війни витрачаються на культуру, не менш важливі, ніж ті кошти, які йдуть на купівлю дронів.

"Культура — це щит нашої ідентичності та наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, що у вечірньому зверненні 20 липня президент України Володимир Зеленський запропонував знайти заміну міністру культури. За словами глави держави, на перше місце має ставитися перемога, а громадяни мають відчувати, що бюджетні кошти витрачаються доцільно.

"Я запропонував голові уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проєкти, які зараз дійсно потрібні — у світі є люди, які можуть допомогти, — пояснив президент. — А другий: попросив розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України".