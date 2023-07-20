"Фонтаны с брусчаткой подождут": Зеленский предложил найти замену министру культуры (видео)

По словам президента, во главу угла должна ставиться победа, а граждане должны ощущать, что бюджетные средства расходуются целесообразно.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю найти замену главе Министерства культуры и информационной политики Александру Ткаченко. Об этом президент заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

"Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны — в мире есть люди, которые могут помочь, — объяснил президент. — А второй: попросил рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины".

Зеленский отдельно обратился к представителям местных властей. По его словам, люди должны ощущать, что ресурсы бюджетов используются рационально — справедливо и правильно.

"Каждый понимает, о чем речь: брусчатка, украшение городов, фонтаны — подождут. Вначале — победа", — уточнил глава государства.

Почему Зеленский решил уволить Ткаченко

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает нужны в военное время тратить свыше 500 млн гривен на строительство Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

Скульптура девочки с колосками в руках возле Национального музея Голодомора-геноцида

По его словам в текущем году исполняется 90-я годовщина Голодомора.

Речь идет о последнем транше средств для завершения строительства, по сути, единственного полноценного музея Голодомора в мире, объяснил Ткаченко.

Напомним, что в Минкульта показали, как будет выглядеть Родина-Мать с тризубом на щите.

Также сообщалось, что Александр Ткаченко высказался об украинцах, которые до полномасштабного вторжения жили на территории РФ.