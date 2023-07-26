"Слуги" договорились: нардепы определились с увольнением главы Минкульта Ткаченко, — источник

По информации журналистов, нардепы никак не могут подобрать кандидата на "токсичную" должность, поэтому пока что назначат кого-то малозаметного, кого потом легко заменят на "нужного" человека.

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Народные избранники готовы уволить министра культуры Александра Ткаченко. Также они выбрали человека, который временно заменит его на "огнеопасной" должности. О деталях предстоящего голосования говорится в Telegram-канале "Политика страны".

Автор сообщения ссылается на анонимные источники, посвященные в деятельность украинского парламента. Согласно информации источника, Верховная Рада рассмотрит увольнение Ткаченко 27 июля — соответствующий вопрос внесен в повестку дня.

Некоторое время продолжались дискуссии, кто же заменит чиновника на должности, которую считают "огнеопасной" и "чувствительной". Поэтому процесс подбора кандидата — "сложный", отметил источник.

Пока что нардепы сошлись на том, кто будет временно исполняющим обязанности. И это будет малозаметный и малозначимый человек. Речь идет, например, о Ростиславе Карандееве, первом заместителе пока действующего министра Ткаченко.

Однако все может измениться в последнюю минуту и могут подобрать другого и.о. — предостерег анонимный собеседник: "Но, возможно, в последний момент все изменится, потому что процесс переговоров вечен".

Отметим, 26 июля состоялось заседание профильного органа ВРУ, уполномоченного увольнять с должности министра культуры — Комитета по гуманитарной политике. Известно, что Комитет не поддержал отставку Ткаченко — указывалось, что "слуги" не договорились.

Между тем министр собственноручно написал заявление об отставке 21 июля. Обосновывая свое решение, Ткаченко заявил, что "имеет принципиальную позицию" относительно того, как тратить деньги во время войны и встретил по этому поводу волну "недопонимания" от общества.

Что известно об и.о. министра культуры

Ростислав Карандеев — 51-летний чиновник, который с 2015 года находится на должности первого заместителя министра культуры, а до этого — с марта 2014 года — был советником. Итак, мужчина помогал руководить всем министрам после Революции Достоинства — Вячеславу Кириленко, Евгению Нищуку, Владимиру Бородянскому и Александру Ткаченко.

Ростислав Карандеев, первый заместитель всех министров культуры после Революции достоинства

Чиновник получил высшее образование в нескольких направлениях — сначала он был физиком, затем правоведом, далее — получил степень доктора философии в области экономики и закончил магистратуру по специальности "социокультурный менеджмент". Начиная с 1995 года Карандеев работал на различных должностях в Киевской горгосадминистрации и в Киевсовете.

Движение "Честно" также имеет немного информации о чиновнике — в 2002 году он баллотировался в ВРУ от партии "Единство", но не был избран.

У Карандеева нашелся "мертвый" аккаунт в Instagram: последнее сообщение опубликовано более чем 6 лет назад.

По состоянию на вечер 26 июля Александр Ткаченко в соцсетях не прокомментировал возможное увольнение, которое его, возможно, ожидает 27 июля: пишет об итогах работы в министерстве и об отчете в Комитете. Ростислав Карандеев опубликовал последнее сообщение в Facebook 13 июля — за 8 дней до заявления об отставке своего шефа: его сообщение не имеет отношения к политическим событиям.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский в обращении от 25 июля объяснил, что чувствует к нардепам и другим чиновникам, которые не серьезно относятся к войне. По его словам, речь идет о ярости.

Между тем нардеп от партии "Слуга народа" Юрий Аристов, как выяснилось, на второй год войны съездил отдыхать на Мальдивы. Теперь Аристов написал заявление о сложении полномочий нардепа и теперь предполагают, что его могут мобилизовать в ряды ВСУ.