"Слуги" домовились: нардепи визначились зі звільненням голови Мінкульту Ткаченка, - джерело

За інформацією журналістів, нардепи ніяк не можуть підібрати кандидата на "токсичну" посаду, тому поки що призначать когось малопомітного, кого потім легко замінять на "потрібну" людину.

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Народні обранці готові звільнити міністра культури Олександра Ткаченка. Також вони обрали людину, яка тимчасово замінить його на "вогненебезпечній" посаді. Про деталі майбутнього голосування ідеться у Telegram-каналі "Політика країни".

Автор допису посилається на анонімні джерела, утаємничені у діяльність українського парламенту. Згідно з інформацією джерела, Верховна Рада розгляне звільнення Ткаченка 27 липня — відповідне питання внесено до порядку денного.

Певний час тривали дискусії, хто ж замінить чиновника на посаді, яку вважають "вогненебезпечною" та "чутливою". Тому процес підбору кандидата — "складний", зазначило джерело.

Поки що нардепи зійшлись на тому, хто буде тимчасовим виконувачем обов'язків. І це буде малопомітна та малозначуща людина. Ідеться, наприклад, про Ростислава Карандєєва, перший заступник поки що діючого міністра Ткаченка.

Однак все може змінитись в останню хвилину і можуть підібрати іншого в.о. — застеріг анонімний співрозмовник: "Але, можливо, в останній момент все зміниться, тому що процес переговорів вічний".

Зазначимо, 26 липня відбулось засідання профільного органу ВРУ, уповноваженого звільняти з посади міністра культури — Комітету з гуманітарної політики. Відомо, що Комітет не підтримав відставку Ткаченка — вказувалось, що "слуги" не домовились.

Між тим міністр власноручно написав заяву про відставку 21 липня. Обґрунтовуючи своє рішення, Ткаченко заявив, що "має принципову позицію" щодо того, як витрачати гроші під час війни і зустрів з цього приводу хвилю "непорозуміння" від суспільства.

Що відомо про в.о. міністра культури

Ростислав Карандєєв — 51-річний чиновник, який з 2015 року перебуває на посаді першого заступника міністра культури, а до цього — з березня 2014 року — був радником. Отже, чоловік допомагав керувати усім міністрам після Революції Гідності — В'ячеславу Кириленку, Євгену Нищуку, Володимиру Бородянському та Олександру Ткаченку.

Ростислав Карандєєв, перший заступник усіх міністрів культури після Революції гідності

Чиновник здобув вищу освіту у кількох напрямках — спершу він був фізиком, потім правознавцем, далі — здобув ступінь доктора філософії в галузі економіки та закінчив магістратуру за спеціальністю "соціокультурний менеджмент". Починаючи з 1995 року Карандєєв працював на різних посадах в Київській міськдержадміністрації та в Київраді.

Рух "Чесно" також має дещицю інформацію про чиновника — у 2002 році він балотувався до ВРУ від парії "Єдність", але не був обраний.

У Карандєєва знайшовся "мертвий" акаунт в Instagram: останнє повідомлення опубліковане більш ніж 6 років тому.

Станом на вечір 26 липня Олександр Ткаченко у соцмережах не прокоментував можливе звільнення, яке його, можливо, очікує 27 липня: пише про підсумки роботи у міністерстві та про звіт у Комітеті. Ростислав Карандєєв опублікував останній допис у Facebook 13 липня — за 8 днів до заяви про відставку свого шефа: його допис не дотичний до політичних подій.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський у зверненні від 25 липня пояснив, що відчуває до нардепів та інших чиновників, які не серйозно ставляться до війни. З його слів, ідеться про лють.

Між тим нардеп від партії "Слуга народу" Юрій Арістов, як з'ясувалось, на другий рік війни з'їздив відпочивати на Мальдіви. Тепер Арістов написав заяву про складання повноважень нардепа і тепер припускають, що його можуть мобілізувати до лав ЗСУ.