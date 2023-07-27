Из-за Аристова и Тищенко: нардеп Кривошеев заявил об уходе из "Слуги народа" (видео)

По словам парламентария, он не согласен с кадровой политикой партии и "чувствует" стыд за выходки своих коллег.

Народный депутат Игорь Кривошеев официально объявил о своем выходе из партии "Слуга народа". Эту информацию он 27 июля опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Как утверждает Кривошеев, он подал два официальных заявления: одно о выходе из политического совета партии адресовал председателю политсовета "Слуга народа" Давиду Арахамии, а другое — о выходе из самой партии — председателю политсилы Елене Шуляк.

Причиной его решения стала кадровая политика партии.

"Всем известно о скандалах с нардепами Аристовым и Тищенко… Они наказаны и вроде вопрос исчерпан — но надо признать, что это кадровая проблема партии, и она системная. Они оба — это результат кадровой политики партии", — заявил парламентарий в своем видеообращении.

Кривошеев также отметил, что "чувствует стыд" за то, что ранее молчал об этой проблеме. Он выразил свое несогласие с инициативами Даниила Гетманцева, но признал его право продвигать свои идеи, имея партийный мандат. Такое противоречие заставило его принять решение об уходе из "Слуги народа".

Реакция однопартийцев на выход Кривошеева из "Слуги народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опубликовал свой комментарий под видеообращением Кривошеева.

"Я считаю надо такое же видео о выходе из фракции, надо быть смелым до конца", — написал нардеп Арахамия.

Выход из партии также прокомментировала нардеп Марьяна Безлугая: "Перебежчики-разумковщина".

Что известно об Игоре Кривошееве

Игорь Кривошеев был избран в Верховную Раду в 2019 году от партии "Слуга народа".

Он также возглавлял "Команду Зеленского" в Закарпатской области во время президентских выборов 2019 года и был доверенным лицом Владимира Зеленского в ТИО №68 (Закарпатская область).

Напомним, 27 июля стало известно, что Генеральный прокурор сообщил о подозрении народному депутату Украины Юрию Аристову по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений. По версии следствия, в июне 2023 года нардеп собирался отправиться на отдых в Мальдивы вместе с семьей, зная о существующих ограничениях и запретах на выезд за границу.

Ранее, 26 июля стало известно, что нардеп Александр Дубинский отдыхает с девушкой в Барселоне.