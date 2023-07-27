Отдых Аристова на Мальдивах во время войны: нардепу сообщили о подозрении (фото)

По данным генпрокурора, депутат спланировал отдых с семьей на Мальдивах зная о законных ограничениях по выезду за границу. Для этого он подготовил документы, в которых указал заведомо ложный срок пребывания в другой стране.

Related video

Генеральный прокурор сообщил о подозрении народному депутату Украины по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений. Об этом пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора 27 июля.

Сообщается, что в июне 2023 года подозреваемый спланировал отдых с семьей на Мальдивах зная о законных ограничениях по выезду за границу.

В ведомстве также отмечают, что нардеп пытался придать законность своему отдыху, предоставив документы о служебной командировке на три дня с целью углубления двустороннего сотрудничества с властями Литвы.

Аристову сообщили о подозрении

В публикации говорится, что в документах были указаны недостоверные сроки пребывания в другой стране, а авиабилеты в Мальдивскую Республику нардеп приобрел заранее. Кроме того, находясь за пределами Украины, депутат дистанционно открыл больничный в одной из частных больниц Киева.

В Офисе генерального прокурора также отметили, что на данный момент решается вопрос об избрании народному депутату меры пресечения.

Что говорят в СБУ

Информацию об предъявлении подозрения народному депутату подтвердили в пресс-службе Службы Безопасности Украины. По данным СБУ, нардеп отдыхал в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах с женой и детьми.

"По материалам СБУ и ДБР сообщено о подозрении народному депутату Украины, отдыхавшему на Мальдивах во время войны", — сообщили в ведомстве.

В публикации не упоминается имя народного депутата, однако указано, что речь идет о действующем заместителе председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Эту должность сейчас занимает Юрий Аристов.

Сообщается, что во время обысков в доме депутата СБУ выявила загранпаспорт обвиняемого, в котором были отметки о посещении Мальдив.

Что говорит нардеп Аристов

В четверг, 27 июля, Юрий Аристов написал на своей странице в Facebook, что его выезд за границу был осуществлен на законных началах. При этом в публикации не упоминается посещение Мальдивской Республики.

"Поскольку я фигура политическая, а отпуск моей семьи вызвал большой резонанс, я не хочу создавать предпосылки для дискредитации президента, партии "Слуга народа" и народа Украины. Поэтому немедленно подал заявление о сложении депутатских полномочий по собственному желанию", — заявил Юрий Аристов.

Отдых нардепа на Мальдивах: что известно

Напомним, 25 июля руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия решил в срочном порядке добиться того, чтобы членство в ней нардепа Юрия Аристова было приостановлено. По данным СМИ, это решение было связано с отдыхом депутата на Мальдивах.

В тот же день глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Юрий Аристов подал в Верховную Раду заявление о сложении депутатских полномочий.

Позже, 26 июля, стало известно, что СБУ и ГБР проводят следственные действия в отношении действующего народного депутата Украины, который во время войны поехал отдыхать на острова в Индийском океане.