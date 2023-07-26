"Служебная командировка": СБУ пришла с обысками к нардепу Аристову, который отдыхал на Мальдивах

Правоохранители утверждают, что политик дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева, при этом медицинский осмотр фактически не осуществлялся.

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Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят следственные действия в отношении действующего народного депутата Украины, который во время войны поехал отдыхать на острова в Индийском океане, сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ и ГБР проводят следственные действия в отношении действующего народного депутата Украины Фото: СБУ

Как сообщила Служба безопасности, уголовное производство касается действующего заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

"Установлено, что в середине июля этого года депутат находился в одном из отелей острова Итхаафуши на Мальдивах", — говорится в сообщении правоохранителей.

По предварительным данным следствия, для выезда за границу были внесены ложные сведения в документы относительно срока, цели и страны "служебной командировки". В июле этого года нардеп с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну.

Следователи выяснили, что 10 июля чиновник дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева, при этом медицинский осмотр фактически не осуществлялся. Поэтому в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения.

"Депутат вместе с семьей — женщиной и детьми — до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives", — установили правоохранители.

По месту жительства народного избранника СБУ провела обыск и обнаружила загранпаспорт, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.

Фото: СБУ

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 366 УКУ (служебный подлог). Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Также, СБУ проверяет контакты депутата во время его пребывания за границей.

Напомним, 25 июля после скандала с отдыхом на Мальдивах нардеп Аристов решил сложить мандат.

"Слуга народа" Юрий Аристов, заявивший о желании сложить депутатские полномочия, попадает под всеобщую мобилизацию. Но есть нюансы — экс-нардеп легко может превратиться в аспиранта или забронированного сотрудника важного госпредприятия, рассказали Фокусу юристы.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 25 июля обещал приостановить членство Аристова в депутатском объединении.