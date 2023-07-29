"Буду доказывать свою правоту": Кирилл Тимошенко пригрозил НАПК судом

По словам экс-заместителя главы ОП, он ответил на все запросы ведомства более полугода назад и предоставил все документы, включая договоры, чеки за прокат автомобиля и проживание в гостинице прошлой осенью.

После сообщения Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о том, что бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко пользовался служебным положением, он пригрозил антикоррупционерам судом. Об этом Тимошенко рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Я ответил на все запросы и вопросы НАПК более чем полгода назад. Предоставил все договоры, чеки и за прокат автомобиля, и за проживание в гостинице осенью прошлого года", — заявил Тимошенко.

По его словам, после шести месяцев без вестей, НАПК внезапно возобновило свои проверки и за несколько часов завершило их. По его мнению, ведомство отказалось учитывать все предоставленные им ответы и документы.

"Ну значит встретимся в суде, и там я буду доказывать свою правоту", — добавил Тимошенко.

В чем НАПК подозревает Кирилла Тимошенко

НАПК направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении экс-заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Ему грозит штраф и включение в реестр коррупционеров. Проверка выявила, что он нарушил закон, обращаясь в Госпогранслужбу для своих личных интересов.

Кроме того, Тимошенко не смог подтвердить оплату проживания в гостиничном комплексе и безвозмездно использовал автомобиль Porsche. НАПК пригласило его для вручения протокола, но он не явился в назначенное время.

Напомним, 25 июня сообщалось, что НАПК приступило к проверке образа жизни военных комиссаров Украины и сотрудников Территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК).