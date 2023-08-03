"Даем последний шанс": Арахамия пригрозил нардепам исключением из фракции "Слуга народа"

По словам парламентария, есть вопросы, по которым депутаты могут голосовать на свое усмотрение, а есть вопросы международных обязательств, где не может быть разных мнений.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о наличии нескольких кандидатов на исключение из парламентского объединения, в случае если они не поддержат важные законопроекты и будут игнорировать заседания Верховной Рады. Об этом нардеп рассказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном в четверг, 3 августа.

"Есть несколько кандидатов на исключение, мы уделяем им внимание, предоставляем последний шанс, демонстрируем результаты важных голосований", — заявил Арахамия.

По его словам, есть вопросы, которые оставляют на усмотрение депутатов. Например, вопросы религии или Стамбульской конвенции. Но при этом есть вопросы, в которых не может быть разных мнений.

"Когда речь идет о международных обязательствах, взятых государством, я не вижу возможности для плюрализма мнений, такие решения должны быть выполнены, как обещано", — подчеркнул Арахамия.

Отметим, что имена таких кандидатов не названы. Парламентарий подтвердил, что если вышеупомянутые депутаты не поддержат ключевые законы или не будут присутствовать на заседаниях ВРУ, то их исключат из фракции.

Дополнительно глава фракции отметил, что за весь период существования из фракции были исключены или ушли по собственному желанию 17 человек.

"Часть из них ушла не из-за скандалов, а потому, что не смогла взять на себя политическую ответственность за выполнение предвыборных обещаний. Это составляет около 6,75% от первоначального состава фракции", — пояснил Арахамия.

Напомним, 2 августа стало известно, что Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранным нардепом от партии "Слуга народа" вместо сложившего полномочия Юрия Аристова.

Напомним, бывший народный депутат "Слуги народа" и экс-замглавы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Аристов попал в крупный скандал после заграничной командировки во время войны.

25 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Аристов подал в паралмент заявление о сложении депутатских полномочий.