Гарантии для Украины войдут в учебники по мировой дипломатии, — Кулеба

Потерю ядерного арсенала Украины руководитель МИД назвал огромной ошибкой, которая повлияла на безопасность страны.

В мире будет сформирована совершенно другая модель, которая будет иметь три требования, а гарантии Украине войдут в учебники по дипломатии. Об этом в интервью изданию "Левый берег" сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, сформируется совершенно другой кейс, который способен изменить ситуацию с гарантиями. Такая модель будет включать три ключевых требования. Одна из главных это военные вопросы, которая будет включать помощь.

"Это понимание безопасности в широком смысле", — отметил министр.

Второй аспект будет учитывать неудачный опыт Будапештского меморандума. Кулеба отметил, что руководство государства знает, насколько важным же это условие.

"Отсюда тезис о юридически закрепленных, обязательных гарантиях", — добавил он.

Руководитель МИД отметил, что гарантии должны решать проблему постоянства. Это переходит в категорию обязательств, долгосрочных обязательств конкретных государств, независимо от того, кто какой президент.

"Поэтому, я думаю, что это будет украинский кейс", — отметил Кулеба.

Украинский дипломат пояснил, что в мире сейчас есть только две гарантии безопасности. Он имел в виду наличие ядерного оружия и готовность других государств воевать за союзника. Потерю ядерного арсенала нашим государством он назвал самой большой ошибкой. Членство Украины в НАТО, по его мнению, это лучшая гарантия безопасности Украины.

Напомним, 24 июля Кулеба призвал мир к ответу на продовольственный терроризм РФ. Украинский дипломат призвал все страны, особенно Африки и Азии, которые больше всего пострадали от роста цен на продовольствие, объединить усилия для противодействия террору РФ.