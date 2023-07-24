"В заложниках 400 млн человек": Кулеба призвал мир ответить на продовольственный терроризм РФ

Украинский дипломат призвал все страны, особенно Африки и Азии, которые больше всего пострадали от роста цен на продовольствие, объединить усилия для противодействия террору РФ.

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Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия снова прибегла к террористическим атакам, которые влияют на продовольственную безопасность в мире, поэтому стоит объединить усилия для ответа. Об этом он сообщил в Twitter.

Дипломат прокомментировал ракетный удар России по Одессе 23 июля. По его словам, РФ снова прибегла к попытке уничтожения украинского зернохранилища. Такие атаки влияют на продовольственную безопасность в целом, ведь экспорт украинского зерна влияет на почти полмиллиарда людей во всем мире.

"Она пытается добиться уступок, держа в заложниках 400 миллионов человек", — прокомментировал он.

Кулеба призвал все страны, особенно те в Африке и Азии, которые больше всего пострадали от роста цен на продовольствие, принять единый глобальный ответ на продовольственный терроризм. Именно общая позиция позволит бороться с мировым злом.

Прекращение Черноморской зерновой инициативы

Руководитель МИД Украины отметил, что Россия "одним выстрелом убила двух зайцев", заявив о выходе из "зерновой сделки". По словам главы МИД, Украине не нужна Россия для того, чтобы продолжать экспортировать зерно. При этом он признал, что существует вероятность потопления россиянами коммерческих судов, транспортирующих продовольствие.

Пентагон предупредил об опасности атак гражданских судов в Черном море войсками РФ. Турция не спешит давать корабли ВМС для гарантий безопасности. Последствия удара по кораблю страны НАТО обеспечит эскалацию на самом высоком уровне.

Напомним, 24 июля в NYT оценили значение Одессы для Украины в войне с РФ. Россия в одностороннем порядке вышла из Черноморской зерновой инициативы и теперь "не гарантирует безопасности" кораблей, следующих через море.