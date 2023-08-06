"Чтобы достичь победы": Зеленский объявил об "очистке государства" (видео)

Глава государства отметил, что победу можно одержать только всем вместе и после того, как в Украине разберутся со всеми случаями злоупотребления во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в стране будут бороться со всеми злоупотреблениями, которые мешают Украине одержать победу в войне. Об этом глава государства заявил во время своего вечернего обращения в воскресенье, 6 августа.

"Мы продолжим и внутреннюю очистку нашего государства от тех, кто, к сожалению, ослабляет Украину своими злоупотреблениями. Украине нужна только сила, лишь максимальная сосредоточенность на том, чтобы достичь победы", — сказал президент.

Также Владимир Зеленский рассказал о планах на следующую неделю. По его словам, власть уже готовится, чтобы следующая неделя еще больше усилила позиции Украины на международной арене.

"Будет новая коммуникация с партнерами — ради оборонных пакетов для Украины. Добавим еще больше содержания международным мероприятиям августа — сентября, которые уже запланированы. И Крымская платформа, и Саммит первых леди и джентльменов, наше участие в Генассамблее ООН, и Формула мира", — сказал глава государства.

Президент в своем выступлении коснулся и другого вопроса, касающегося войны. Он напомнил, что боевые действия продолжаются и расслабляться рано.

"Если кому-то уже кажется, якобы война "где-то там" и что победить в войне должен кто-то другой, то нужно возвращаться в реальность. Только всем народом мы это пройдем", — сказал он.

Напомним, 6 августа Владимир Зеленский расписался на одной из ракет SCALP, которые прибыли в Украину. Также он написал на дальнобойной ракете слоган "Слава Украине".

В продолжение темы российско-украинской войны отметим, что 6 августа Саудовская Аравия представила новый мирный план по Украине. Он предусматривает в частности обмен пленными и прекращение огня на всех фронтах.