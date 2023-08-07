Россию пригласят в финале: Какой вариант мира для Украины привезли из Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии состоялась встреча 42 политических советников стран Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии. Все говорили о будущем мире в Украине и новой архитектуре безопасности. Фокус с помощью источников в Офисе президента Украины узнавал насколько эта встреча помогла приблизить мир и остановить агрессию РФ.

5-6 августа в Джидде в Саудовской Аравии состоялись двухдневные переговоры по украинской формуле мира. Участие в нем приняли высокопоставленные чиновники и дипломаты со всего мира — вживую и онлайн, в частности, Индии, Бразилии, Египта, Мексики, Индонезии. Китай также отправил свою делегацию. Россию не пригласили.

Главная цель встречи — найти как можно более широкую поддержку украинской формулы мира и распределить между странами-участниками ее пункты. По каждому из них формируется отдельное сообщество стран, которые будут работать над его реализацией. Названия стран пока не разглашаются, но известно, что на каждый из пунктов уже есть по несколько заинтересованных.

Напомним, еще в октябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов. Среди них: восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Украина надеется, что эти переговоры позволят до конца 2023 года провести мирный саммит с участием мировых лидеров, в рамках которого будут подписаны общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на будущих переговорах с Россией.

В Офисе президента Украины называют поездку очень конструктивной. Говорят, что "встреча в Саудовской Аравии — это репетиция мира, в котором нет пещерной агрессии".

Формула мира Владимира Зеленского предусматривает вывод российских войск с территории Украины Фото: lanacion.com.ar

Источники Фокуса говорят, что саммит прошел как две отдельные панели: первая — общая с участием всех участников, продолжительностью примерно в пять часов, вторая — индивидуальные переговоры. "Все кто был и хотел, со всеми встретились", — так говорят о последних.

Что касается содержательной части, то пока не рассматривается ни одна другая формула мира или мирный план кроме украинского, ведь агрессия происходит на территории Украины, и кому как не ей решать свою судьбу. Никто из участников не сомневается в необходимости восстановления Украиной суверенитета и территориальной целостности — большинство стран соглашаются, что важен выход Украины на границы 1991 года. Участие России в переговорах пока не предусмотрено. Ее планируют привлечь на завершающем этапе, когда уже должно состояться подписание финального документа об окончании войны. Но на тот момент не известно, как изменится сама Россия, и каким будет ее руководство.

Вообще Украина хочет видеть два финальных саммита.

Первый — учредительный, который должен принять за основу мирный план Украины. Ему будут находиться отдельные переговоры по каждому пункту с привлечением отдельных государств.

Второй — финальный с фиксацией десяти пунктов на уровне глав государств-гарантов безопасности.

Однако все эти результаты саммита только из неофициальных источников. Единого стейтмента после двухдневных встреч подготовлено и объявлено не было.

Российский вброс или тотальная измена

Сейчас все понимают, что определенных результатов не стоило ожидать от встречи, мол, это был форум, во время которого все имели возможность высказывать свободно собственные мысли, без оговорки относительно их фиксации. Недаром же накануне встречи в Саудовской Аравии в Госдепе США заявили, что не планируют "каких-либо конкретных результатов".

В то же время некоторые иностранные журналисты отмечают, что закрытость продиктована желанием найти компромисс с РФ, чтобы не быть отчужденными от Москвы, которая пытается влиять и на страны глобального юга, и на других международных партнеров. В частности, и накануне саммита.

Переговоры в Копенгагене стали базой для начала обсуждений мирных инициатив в Саудовской Аравии Фото: Getty Images

Однако в международные медиа всё-таки попала информация от их источников. Один из европейских чиновников в комментарии агентству Reuters заявил, что переговоры в Джидде были положительными. Удалось достичь согласия, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть основой любого мирного урегулирования. Зато издание Wall Street Journal написало, что на переговорах в Джидде Украина якобы согласилась на начало мирных переговоров до вывода российских войск со всей территории страны. В Офисе президента последний месседж полностью опровергают.

"Думаю, Украина не акцентировала внимание на своей формуле мира для того, чтобы можно было обсудить этот вопрос с большим перечнем участников. Там даже говорилось, что Украина не требовала от всех участников подтвердить ее. Напомню формула мира Владимира Зеленского предусматривала и вывод войск с территории Украины. А то, что Украина согласилась на переговоры без вывода войск — разнесли вчера все российские источники. Поэтому там все это не так просто, мы находимся в состоянии информационной войны. Ведь даже такой формулировки там не было", — говорит Фокусу политолог Петр Олещук.

Дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара одновременно рассуждает: "Это было бы взрывом в Украине, если бы наши представители согласились на нечто подобное. Например, о возвращении на границы 24 февраля, а не границ 1991 года, то есть всей территории. И сам президент Украины ранее подчеркивал, что это не может быть замороженным конфликтом".

Финальная встреча может состояться в конце 2023 года

Сейчас эксперты отмечают, что это была лишь одна из нескольких промежуточных встреч. Но, бесспорно, положительная.

"Мы видим по сравнению с предыдущей на уровне советников, заметный прогресс. 42 участника, вместо 15-ти, а также присутствие стран Африки, стран Азии и Латинской Америки, — отмечает Олещук, — То есть география расширяется за счет стран глобального юга, которые до недавнего времени активного участия в урегулировании ситуации достижения мира не принимали. И конечно большой позитив — участие Китая. Китай имеет собственные предложения, которые воспринимаются по-разному. Но тот факт, что Китай включился в обсуждение украинской формулы мира, как по мне, достаточно положительный индикатор. Этот саммит надо рассматривать в контексте того, что работа ведется, согласование позиций ведется".

При этом аналитик отмечает, что встреча на уровне политических советников — в большей степени рабочая, чем представительная: "Предполагаю, что формат советников выбрали потому, что вопросом Украины сейчас очень тесно занимается именно советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. И тот постоянно находится на контакте с Андреем Ермаком, который представлял Украину в Джидде. Это один из этапов согласования решений, которые будут согласовываться с участием всех участников".

При этом эксперты не отрицают, что за закрытыми дверями условные Бразилия или Китай могли поднимать все что угодно — говорить и о привлечении в определенном формате России. А Саудовская Аравия предлагать свой мирный план. Но самое важное, что было заявлено всеми участниками встречи, в том числе и Китаем, что базовым принципом является территориальная целостность Украины.

Александр Хара также обращает внимание, что самое важное то, что Украине в отсутствие России удалось собрать страны глобального юга, которые традиционно находились между Западом и Россией, а иногда были откровенно пророссийскими.

В ходе переговоров каждый следовал своему интересу

Что касается участия стран в саммите, то каждая из них, а особенно ключевые игроки, преследовали свои цели, а присутствие некоторых обеспечивалось именно приглашением страны-организатора, которая имеет соответствующий положительный имидж и значение для таких стран, как Китай, Индия, Бразилия. Основным же инициатором выступали США. Известно, что Салливан накануне посетил Саудовскую Аравию.

В частности, Хара отмечает, что важно, что на встрече был представитель Китая, который делал вид, что он за мир и за соблюдение международного права. "Это не означает, что Китай кардинально изменит свою позицию, но очень важно, что он там был", — комментирует эксперт.

На самом деле Китай дал понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны в Украине. И об этом пишет The Financial Times.

Что касается Бразилии, представитель которой присутствовал в онлайн-формате, и сказал, что Россию следовало бы привлечь в определенном формате, то ей важно быть в кругу влиятельных государств. Но ее предложение было бы логичным, если бы с Россией можно было бы говорить, но пока она готова только убивать и разрушать.

Возможно, во время заседания Генассамблеи ООН, по украинской инициативе, состоится саммит мира Фото: пресс-служба ООН

Представитель Индии был, чтобы прежде всего обеспечить успех предстоящей встречи в формате "Большой двадцатки", он не мог отказать Саудовской Аравии, которая является важным партнером.

"В арабских медиа эта инициатива подается как важный внешнеполитический шаг, — резюмирует Александр Хара, — У Саудовской Аравии есть долговременная цель — стать важной фигурой на международной арене. И краткосрочная — наладить отношения с США, выйти из международной блокады с помощью Вашингтона. А также попытаться способствовать миру в регионе — Украина поставляет в страны продукты питания и вообще является интересной страной для сотрудничества".

Украина же продвинулось к своей глобальной цели: созвать саммит мира. Еще не известно, когда именно и где он может состояться. Возможно, во время заседания Генассамблеи ООН, или встречи "группы двадцати".