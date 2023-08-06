Саудовская Аравия представила новый мирный план по Украине: что он предусматривает

Представленный страной-организатором мирный план предусматривает в частности обмен пленными и прекращение огня на всех фронтах.

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На встрече в Джидде (Саудовская Аравия), кроме основного, обсуждали еще один мирный план по урегулированию ситуации в Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах в воскресенье, 6 августа.

План презентовала Саудовская Аравия совместно с несколькими другими странами, о которых медиа конкретно не упоминает. Второй мирный план предусматривает:

сохранение территориальной целостности Украины;

прекращение огня на всех фронтах;

начало мирных переговоров под наблюдением ООН;

обмен пленными.

О выводе российских войск с территории Украины как условии начала переговоров, однако, в плане не говорится.

А The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что на нынешних переговорах, в отличие от первых консультаций в подобном форме, прошедших в июне в Копенгагене, Украина не настаивала на принятии своей формулы мира в полном объеме

В свою очередь Reuters со ссылкой на представителя Евросоюза, который поговорил с журналистами агентства на правах анонимности, пишет о том, что переговоры 6 августа прошли положительно. А их итогом стало соглашение о том, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного урегулирования.

Также чиновник рассказал о том, что представители Саудовской Аравии на следующем этапе переговоров обсудят глобальную продовольственную безопасность, ядерную безопасность и освобождение заключенных.

По информации медиа, во встрече в Джидде приняли участие советники по политическим вопросам и вопросам безопасности около 40 глав государств и правительств. Среди них были советники из Украины, США, ЕС и Германии, а также из Китая, Индии, Турции и нескольких других стран. Однако от совместного заявления по итогам прошедшего этапа переговоров участники отказались.

Касательно нового раунда консультаций по поводу плана мирного урегулирования конфликта в Украине некоторую информацию сообщил Bloomberg. Информагентство со ссылкой на представителя МИД Франции написало о том, что следующий этап переговоров может состояться еще до 9 сентября.

Что о переговорах в Джидде говорит Украина

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что на встрече в Джидде страны-участницы высказались за сохранение территориальной целостности Украины.

"В Джидде прошли очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир. Были разные взгляды, но все присутствовавшие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств", — заявил Ермак.

Напомним, 6 августа Андрей Ермак рассказал о результатах встречи в Саудовской Аравии. По словам руководителя ОП, все присутствующие засвидетельствовали преданность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств.

Кроме того 2 августа сообщалось, почему Саудовская Аравия начала искать мира для Украины. Саудовская Аравия инициировала проведение мирного саммита по вопросам окончания войны в Украине. На встречу приглашены более 30 стран мира за исключением Российской Федерации.