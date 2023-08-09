Драться или мириться. Почему ухудшаются отношения с Польшей и как это предотвратить

Вопрос благодарности за оказанную помощь Украине вызывает конфликтные ситуации с партнерами. Вслед за Великобританией в поле конфликта оказалась Польша, власти которой заверили, что будут стоять на своих национальных интересах. Фокус узнавал, почему возникают подобные ситуации и как не допустить ухудшения отношений с Польшей.

В начале августа Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Польши Бартоша Цихоцкого для дачи объяснений. Причиной стало заявление руководителя офиса по вопросам международной поддержки в администрации президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности украинцев. На уровне МИД послу объяснили, что подобные заявления не соответствуют действительности и являются неприемлемыми.

Напомним, Пшидач заявил, что Варшава оказала Киеву большую поддержку, и в ответ "стоило бы начать ценить это".

В Офисе президента Украины высказывания Пшидача назвали манипуляцией и игрой на конъюнктурные интересы, что не имеет ничего общего с действительностью.

В ответ на вызов посла "на ковер" польский МИД вызвал его украинского визави. Впоследствии заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский рассказал, что разговор был очень откровенным. Он также отметил, что между двумя странами существует множество вопросов, в которых не достигнуто согласие.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский считает, что с Украиной существует множество вопросов в которых нет согласия Фото: Матеуш Марек

"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это соответствует польским национальным интересам. Так было и так будет всегда", — сказал он в эфире польского радио.

Такая польская позиция вызвала зеркальный ответ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в том, что касается национальных интересов Киев занимает проукраинскую позицию, а Варшава — пропольскую, и в качестве примера привел ситуацию в сельском хозяйстве.

"После конца войны у нас, конечно, будут конкурентные отношения. Конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и т.д.", — сказал Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

Почему возник конфликт с Польшей

Стоит отметить, что подобные высказывания прозвучали на фоне конфликта с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

После соответствующих заявлений президентов обеих стран конфликт удалось уладить, но о нем начали говорить. Ситуация вписывается в целый комплекс мероприятий, происходящий на фоне двусторонних отношений двух стран. Фокус уже рассказывал, что на фоне грядущих парламентских выборов в Польше все чаще звучат антиукраинские заявления некоторых политиков и маргинальной прессы. В самой Польше начало меняться отношение к украинским беженцам.

По сообщению издания Rzeczpospolita, поляки хотели бы уменьшить объем помощи, которую их страна предоставляет беженцам. Исследование общественного мнения проводилось в конце мая начале июня 2023 года.

Правительство Польши уже предупредило, что не будет открывать свои границы для украинского зерна после 15 сентября. Именно на эту дату приходится конец срока моратория Еврокомиссии на импорт зерна из Украины.

Польские фермеры выступают против транзита украинского зерна, поскольку некоторые объемы зерна продаются на территории страны Фото: УНИАН

Напомним, польские фермеры выступают против украинского зерна, поскольку во время транзита по территории страны оно частично продается по месту, что вредит производителям. Власти уже передали Европейской комиссии счет за транзит украинского зерна, сумма достигла почти одного миллиарда.

"Главным противоречием сейчас является украинское зерно, я бы сказал больше, что эта проблема надолго — она еще будет появляться и мешать в процессе интеграции Украины в ЕС. На фоне этого можно уже сейчас прогнозировать серьезные противоречия с рядом европейских стран, из-за защиты рынков и интересов собственных фермеров. С этим нужно мириться и быть к этому готовым", — говорит Фокусу председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, никакого конфликта между дипломатиями Украины и Польши не было, это напряжение, скорее, спровоцировано эмоциональными заявлениями.

Как дипломатия должна реагировать на украинско-польские отношения

Сейчас украинская власть нездорово реагирует на подобные мелкие провокации, которые будут повторяться и в будущем. Здесь нужно вспомнить "кейс" министра обороны Уильяма Уоллеса, который первым вспомнил о неблагодарности. Напомним, после этого последовало увольнение посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который как бы подверг критике реакцию властей на слова британского министра. Впоследствии возникла конфликтная ситуация во время встречи в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Тогда издание The Washington Post написало, что президент Зеленский якобы разозлил американскую делегацию своей позицией относительно временных рамок членства в Альянсе.

"Сейчас мы наблюдаем определенный дисбаланс между действиями команды президента и украинским МИДом и дипломатами. Это своеобразный кризис коммуникации, из-за чего отношения с другими странами выглядят несколько неуклюже. До Польши похожая ситуация была в Вильнюсе на саммите НАТО. Складывается ощущение, что представители власти и дипломатический корпус просто не успевают согласовать свои действия. Поэтому это все выглядит, как будто — если в Украине война, поэтому все должны сразу все делать, что она требует. По моему мнению, после окончания войны мы еще услышим от партнеров мысли на эту тему", — отмечает Фокусу директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

Новые конфликты с Польшей неизбежны

Эксперты отмечают, что в ближайшем будущем подобные конфликтные ситуации с Польшей могут повториться. Причиной тому являются парламентские выборы, которые должны состояться через два месяца. Именно поэтому нужно иметь свои стратегии реакций на них, чтобы конфликт не повторялся.

"Действовать нужно активно и уже давно, это должен быть целый комплекс действий. Условно оперативно-тактический — как реагировать на период избирательной кампании, ведь вопрос Украины будет лакомой темой для заявлений различных польских политиков. Поэтому нужно иметь механизм действий, соответствующих реакций на такие действия. Необходимо создавать положительные информационные поводы в общей украинско-польской повестке", — сказал Фокусу политолог Олег Саакян.

Украинский вопрос является лакомой темой для дебатов польских политиков во время избирательной кампании 2023 года Фото: gov.pl

По словам Владимира Фесенко, можно прогнозировать много заявлений от польских политиков против Украины, на которые нужно реагировать взвешенно на таком же уровне.

"Будет много заявлений от польских политиков в зависимости от их конъюнктуры, поэтому на них нужно быть готовым реагировать, в первую очередь взвешенно — на таком же уровне. Чего не нужно делать — так это пытаться вмешиваться в ход избирательной кампании, ни в коем случае не показывать свою поддержку любому кандидату. Для нас это важно, как и в США, чтобы не портить отношения с различными политическими силами", — говорит эксперт.

Как улучшить отношения Украины с соседями

Эксперты напоминают, что не нужно идти на конфронтацию с соседними европейскими государствами, ведь в будущем от них будет зависеть дальнейшее сотрудничество и интеграция в ЕС. На сегодня украинской власти нужно действовать более стратегически, а не ситуативно. В первую очередь, необходимо наполнять содержанием деятельность в формате региональных альянсов — Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) и Альянса Украины, Великобритании и Польши. К слову, о деятельности последнего не слышно со времени отставки Бориса Джонсона.

"Нужно инвентаризировать форматы сотрудничества и насыщать их определенными смыслами. Например, это может быть вопрос украинской помощи в ответе на угрозы Польши с территории Беларуси. В энергетическом секторе актуальным остается норвежский газопровод Baltic Pipe, можно говорить о перспективах его продолжения через Польшу и Украину в Черноморский бассейн", — предлагает Саакян.

Фокус уже рассказывал, что Польша находится под гибридной атакой Москвы и угрозой военного вторжения наемников ЧВК "Вагнер" с территории Беларуси. В таком случае применение знаменитой "пятой статьи" устава НАТО довольно дискуссионно, ведь атака будет происходить от военизированного формирования, официальную связь с которым не подтверждает ни одна страна.

На фоне этого командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев уже проводил переговоры с командующим Оперативного командования видов Вооруженных сил Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски.