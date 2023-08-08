Задержание нардепа на взятке: в САП озвучили детали передачи денег Гунько (видео)

По информации правоохранителей, полученные народным депутатом 85 тысяч долларов были лишь задатком. В целом избранник должен был получить 221 тысячу долларов.

Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк 8 августа в комментарии "Зеркалу недели" рассказал, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Анатолий Гунько, которого разоблачили на получении взятки в сумме 85 тысяч долларов, обещал предпринимателю не только передать в аренду государственные земли Национальной академии аграрных наук Украины, но и решить определенные проблемы, которые могут возникнуть после. При этом он является председателем временной следственной комиссии по выявлению коррупции в НААН.

Заместитель руководителя САП уточнил, что Гунько 85 тысяч долларов должен был получить в качестве "задатка". То есть это лишь часть неправомерной выгоды. Общая же сумма взятки должна была составить 221 тысячу долларов США.

"Почему именно 221 тысячу? Предоставление неправомерной выгоды касалось передачи в аренду земельного участка общей площадью 1700 гектаров. Это площадь земель, которая находится в государственной собственности, и которой распоряжается опытное хозяйство, расположенное на территории Ривненской области. То есть всего 1700 гектаров. За передачу этой земли наш нардеп озвучил сумму 130 долларов за гектар. Соответственно, 130 умножить на 1700 — получается 221 тысяча", — пояснил Синюк.

Что известно о деле

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ и САП разоблачила действующего народного депутата Украины на масштабной коррупции.

"За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины", — говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители разоблачили нардепа "на горячем" во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Решается вопрос о сообщении о подозрении народному депутату и двум его сообщникам. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Оперативное видео разоблачения действующего нардепа на получении неправомерной выгоды

Напомним, Фокус сообщал о том, что правоохранители задержали нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько на взятке.

Ранее, 26 июля, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда. Речь идет о 7,5 тысячи долларов.