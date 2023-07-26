Обещал "порешать": в НАБУ показали, как глава Госсудебной администрации брал взятки (видео)

Правоохранители подозревают, что Алексей Сальников получил взятку в размере 7,5 тысячи долларов. Большая часть из них должна была достаться судьям.

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Главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда. Речь идет о 7,5 тысячах долларов. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По версии следствия, в марте 2023 года председатель ГСА Украины получил взятку в размере 7500 долларов. Часть денег он собирался оставить себе, пять тысяч, вероятно, планировал передать судьям, чтобы они вынесли решение в интересах коммерческого предприятия.

"В дальнейшем глава ГСА сообщал лицу о том, что вопрос решается, и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного Суда. В то же время, задержку в принятии решения объяснял объективными причинами", – рассказали в САП.

В ведомстве говорят, что после разоблачения бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева поведения Сальникова изменилось. Он продолжал настаивать, что сможет решить вопрос и "по этому поводу он планирует пообщаться с председателем одного из кассационных судов".

"В то же время намерения общаться у него не было, средства передавать кому-либо для решения этого вопроса не собирался, как и не собирался возвращать полученные средства лицу. Досудебное расследование продолжается", – добавили в САП.

В НАБУ также опубликовали видео, на котором предположительно Сальников получает взятку.

На записи от 5 марта 2023 года происходит диалог между двумя людьми. Сначала человек, который, по версии следствия, обратился к Сальникову с просьбой урегулировать его дела, передает ему пять тысяч долларов. Глава Государственной судебной администрации спрашивает "что это?", в ответ ему говорят "это пять, которые ты говорил". После этого человек, который передал взятку, спрашивает, когда принести вторую часть. Сальников отвечает, что в понедельник, но ему надо напомнить об этом. В ответ ему говорят "да что напоминать, считай, что меня нет. Это все у тебя" и передают деньги.

Напомним, 15 мая стало известно, что НАБУ задержало на взятке экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул что речь идет о 2,7 миллионах долларов. Сам Князев во время судебного слушания заявил, что обнаруженные у него во время обысков средства принадлежат якобы не ему, а друзьям-бизнесменам. Тогда же экс-главе Верховного суда поменяли сумму залога — вместо 107 миллионов гривен суд назначил выплату в размере 75 миллионов гривен.

Ранее Фокус писал про дело бывшего председателя Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова, который "обогатился" за время работы на 188 млн гривен. Суд принял решение арестовать бывшего военкома с правом выхода под залог в размере 150 млн грн. Во время слушания Борисов показывал якобы следы травм конечностей и утверждал, что пьет таблетки, без которых "умрет".