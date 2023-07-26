Обіцяв "порішати": у НАБУ показали, як голова Держсудової адміністрації брав хабарі (відео)

Правоохоронці підозрюють, що Олексій Сальніков отримав хабар у розмірі 7,5 тисячі доларів. Більша частина з них мала дістатися суддям.

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Голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду. Йдеться про 7,5 тисячі доларів. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За версією слідства, у березні 2023 року голова ДСА України отримав хабар у розмірі 7500 доларів. Частину грошей він збирався залишити собі, п'ять тисяч, імовірно, планував передати суддям, щоб вони винесли рішення в інтересах комерційного підприємства.

"Надалі очільник ДСА повідомляв особі про те, що питання вирішується, і що він спілкувався щодо обставин справи з головою Верховного Суду. Водночас, затримку в ухваленні рішення пояснював об'єктивними причинами", — розповіли в САП.

У відомстві кажуть, що після викриття колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва поведінка Сальнікова змінилася. Він продовжував наполягати, що зможе розв'язати питання і "з цього приводу він планує поспілкуватися з головою одного з касаційних судів".

"Водночас наміру спілкуватися в нього не було, кошти передавати будь-кому для розв'язання цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі. Досудове розслідування триває", — додали в САП.

У НАБУ також опублікували відео, на якому, імовірно, Сальніков отримує хабар.

На записі від 5 березня 2023 року відбувається діалог між двома людьми. Спочатку людина, яка, за версією слідства, звернулася до Сальнікова з проханням врегулювати його справи, передає йому п'ять тисяч доларів. Голова Державної судової адміністрації запитує "що це?", у відповідь йому кажуть "це п'ять, які ти казав". Після цього людина, яка передала хабар, запитує, коли принести другу частину. Сальніков відповідає, що в понеділок, але йому треба нагадати про це. У відповідь йому кажуть "та що нагадувати, вважай, що мене немає. Це все в тебе" і передають гроші.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що НАБУ затримало на хабарі ексголову Верховного суду України Всеволода Князєва. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім натякнув, що йдеться про 2,7 мільйона доларів. Сам Князєв під час судового слухання заявив, що виявлені в нього під час обшуків кошти належать нібито не йому, а друзям-бізнесменам. Тоді ж ексголові Верховного суду змінили суму застави — замість 107 мільйонів гривень суд призначив виплату в розмірі 75 мільйонів гривень.

Раніше Фокус писав про справу колишнього голови Одеського ТЦК і СП Євгена Борисова, який "збагатився" за час роботи на 188 млн гривень. Суд ухвалив рішення заарештувати колишнього воєнкома з правом виходу під заставу в розмірі 150 млн грн. Під час слухання Борисов показував нібито сліди травм кінцівок і стверджував, що п'є таблетки, без яких "помре".