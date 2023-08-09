Дело об "отмывании" 500 млн: СБУ и ГБР проводят обыски у бывшего "регионала" (фото)

Бывшего заместителя главы фракции запрещенной "Партии регионов" подозревают в "отмывании" денег и неуплате налогов в размере более 63 млн гривен. СМИ утверждают, что обыски проводят у Владимира Макеенко.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего заместителя главы фракции запрещенной "Партии регионов" по делу об отмывании более 500 миллионов гривен. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Спецслужбы проверяют причастность экс-регионала к отмыванию средств, а также уклонение от уплаты налогов в размере более 63 млн гривен в течение 2011-2014 годов.

Обыски проходят в помещениях руководителей подконтрольных бывшему нардепу компаний, в том числе оффшорных.

По версии следствия, именно с помощью этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов.

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

В рамках расследования открыто уголовное производство по двум статьям: ч. 3 ст. 209 УКУ — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, а также ч. 3 ст. 212 УКУ — уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Спецслужбы продолжают расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В СМИ утверждают, что обыски проводят у бывшего заместителя председателя фракции запрещенной "Партии регионов" Владимира Макеенко.

Что известно об экс-регионале Макеенко

Владимир Макеенко — бывший народный депутат Украины от запрещенной "Партии регионов". С 2007-2012 был председателем парламентской фракции "регионалов".

У экс-нардепа давние связи с пятым президентом Украины Петром Порошенко. В 2000 году Макеенко был членом его парламентской группы "Солидарность", позже — владельцем телеканала "Прямой".

В ноябре 2019 года сотрудники ГБР проводили обыски у Владимира Макеенко из-за производства по уклонению от уплаты налогов при приобретении телеканала. Также летом 2019 года сотрудники Государственного бюро расследований вызывали экс-регионала на допрос в рамках уголовных производств в отношении Петра Порошенко.

Дело об уклонении от уплаты налогов, в котором фигурировал Макеенко, было заведено после обращения юриста Андрея Портнова, занимавшего пост первого заместителя главы администрации президента в последние недели пребывания у власти Виктора Януковича.

Напомним, в августе Служба безопасности Украины совместно с НАБУ и САП разоблачила действующего народного депутата от "Слуги народа" Александра Гунько на масштабной коррупции. Его "взяли" во время получения взятки на сумму 85 тысяч долларов. За деньги чиновник обещал передать в аренду государственные земельные участки Национальной академии аграрных наук Украины и решить определенные проблемы, которые могут возникнуть после. Как известно, Гунько был председателем временной следственной комиссии по выявлению коррупции в НААН.