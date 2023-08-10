Советники решают: почему переговоры о мире в Украине ведут второстепенные лица

Формат консультаций политических советников президентов и правительств разных стран сейчас воспринимается как проведение официальных переговоров о формуле мира в Украине. Зато во время таких встреч, часто за закрытыми дверями и без финальных стейтментов, нарабатываются только рабочие решения, которые могут и не влиять на окончательные. Какие шаги на самом высоком уровне могут зависеть от таких совещаний и кто является ключевыми игроками, разбирался Фокус.

После начала агрессии РФ в Украине в 2014 году формат политических советников возник во время переговоров в Нормандии. То есть, сначала это были встречи не советников, а глав государств — Украины, Франции, Германии и России, впоследствии министров иностранных дел. С украинской стороны в них участвовал министр Павел Климкин, с российской — Сергей Лавров. В российскую делегацию также входил помощник президента Владислав Сурков, который считался куратором так называемых республик и серым кардиналом Кремля.

О чем говорит откат на уровень советников

Уже с начала 2020 года к Нормандскому формату присоединились советники руководителей Украины, Франции, Германии и России — они договорились об отдельном треке. И до начала 2022 года эксперты отмечали, что именно встречи в таком полуофициальном формате были наиболее живыми, в то время как на уровне глав государств коммуникации фактически не было — последняя встреча руководителей Украины, Германии, Франции и России состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

Лицом, представлявшим Украину, был определен глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (он был назначен на должность в январе 2020-го). Параллельно с российской стороны был привлечен Дмитрий Козак — замглавы Администрации президента России, который подвинул Суркова. Изначально говорили, что контакт Ермака и Козака налажен, поскольку накануне именно они вели переговоры об обмене военнопленными и гражданскими, который состоялся в декабре 2019 года.

После консультаций в формате советников должны были бы проходить и встречи на уровне министров иностранных дел. Но до них дело в течение двух лет так и не дошло. Россия саботировала процесс.

В свое время Государственный департамент США назначил Курта Волкера специальным представителем в Украине Фото: Getty Images

После полномасштабного вторжения и объявления Владимиром Зеленским украинской "формулы мира", работа над ее реализацией также началась на уровне политических советников.

В 2023 году состоялось два раунда встреч советников по национальной безопасности и политических директоров разных стран по ключевым принципам мира. Первый — 24 июня в Копенгагене. В ней приняли участие 15 представителей стран. Второй — 5-6 августа в Джидде в Саудовской Аравии. К ней присоединились 42 страны, в частности Глобального Юга, среди которых Бразилия, Индия, Китай. Ранее Зеленский высказал идею провести глобальный саммит мира с участием как можно большего количества государств.

Что такое второй трек дипломатии

"Заниматься мирным планом президента Зеленского с украинской стороны было изначально решено на уровне советников по вопросам политики и безопасности. Это оказалось в принципе эффективно. Первый копенгагенский саммит был сложный, потому что выяснилось, что взгляды очень разные. Однако видим вторую встречу, которая была более успешной с точки зрения продвижения идей мира, согласно плану президента", — говорит Фокусу эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Йижак.

Для переговоров о формуле мира специально выбран формат советников, считает и политолог Петр Олещук.

"И я предполагаю, что это не инициатива Украины, а США — там присутствовал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, который, как мы слышали последние полтора года находится на постоянном контакте с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. То есть работает формат отношений Украина-США, когда каждому представителю Украины отвечает представитель США. Также переговоры происходят на уровне министров иностранных дел Энтони Блинкена и Дмитрия Кулебы, министров обороны Ллойда Остина и Алексея Резникова, главнокомандующих Марка Милли и Валерия Залужного. Думаю, это инициатива и США. И они выбраны для наработки предварительных решений, которые будут согласовываться при участии всех участников", — говорит он.

Путин делегировал Владиславу Суркову полномочия переговорщика, он также считался куратором так называемых народных республик Фото: ТАСС

Эксперты отмечают, что об официальных переговорах или саммите речь не идет, а лишь об экспертном обсуждении за закрытыми дверями. Так называемый, второй трек дипломатии, так же как когда обсуждение происходит на уровне бывших руководителей и чиновников, или общественности.

"Конечно, на таком уровне не могут быть приняты политические решения, компетенция относительно таких решений есть у глав правительств и государств, — отмечает Ижак, — Советники доносят эту позицию до глав государств и правительств и тогда уже начинается настоящая работа. Это нормальный дипломатический процесс. Так же и когда собираются министры иностранных дел или министры обороны. Хотя на этом уровне уже можно принимать определенные решения. В НАТО тоже раз или два в год саммиты, где встречаются министры обороны, но еженедельно консультации проводят представители".

Единственным результатом таких экспертных переговоров может быть провозглашение декларации — намерений, которая учитывает разные позиции. Это не общее решение.

Формат для неудобных вопросов

Государства в последние годы активно пользуются такими полуофициальными представителями. В свое время госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил Курта Волкера специальным представителем Госдепартамента США в Украине. Он координировал усилия Государственного департамента по урегулированию российско-украинского конфликта, был известен как противник нормандского формата. Ли Хуэй стал специальным представителем китайского правительства по вопросам Евразии в Украине.

"Определенные проблемы правительства стран пытаются решить с помощью не официальных лиц, а спецпредставителей. То есть лиц, которые ничего не решают, а являются лишь коммуникаторами. Это общая практика в ООН, где специальный представитель секретаря возглавляет любые международные усилия. И это нормальный первый шаг для решения любой проблемы", — добавляет Йижак.

Дипломат, министр иностранных дел в прошлом Владимир Огрызко Фокусу также говорит, что формат советников удобен тем, что после встречи есть возможность подкорректировать те решения, которые были приняты в этом формате. И замечает, что этот формат предусматривает участие не только политических советников, но и дипломатов, которые могут входить в состав делегаций. Это такая рабочая платформа на которой нарабатываются те или иные вопросы, которые затем передаются уже на согласование и утверждение главам государств или правительств.

Недостаток такого формата спецпредставителей, советников в том, что никогда нет гарантий, обязательств, что наработанные решения перейдут на самый высокий уровень, и не останутся на этапе предложений.

Какова роль Андрея Ермака в мирных переговорах

Как уже отмечалось, Украину на уровне таких неофициальных консультаций представляет глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Однако эксперты комментировать его работу не берутся. Кто-то вспоминает о личном полном и безоговорочном доверии Владимира Зеленского Ермаку, традиционном делегировании ему решать вопросы внешней политики без лидирующего привлечения дипломатов МИД, кто-то говорит о коллективной работе, а кто-то ссылается на то, что результаты рано обсуждать.

В частности, дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара отвечая на вопрос о личной роли Андрея Ермака отмечает, что предпочел бы воздержаться от личных оценок: "Подобные переговоры — не результат работы одного человека, речь идет о командной игре. То есть хочется верить, что накануне любой встречи тщательно прорабатываются вопросы не только в Офисе президента, но и в министерстве иностранных дел и министерстве обороны. Поэтому не один человек формирует определенные подходы".

Единого стандарта в вопросе выбора советников нет, потому что их работа сугубо техническая Фото: Facebook

Он напоминает, что внешняя политика формируется президентом Украины — это его конституционная обязанность, он не может ее делегировать.

"Конечно, если Зеленский согласовывает стратегию своего представителя, то вопросов нет. Логично, чтобы на таких встречах присутствовал не глава Офиса президента, а секретарь национальной безопасности и обороны, поскольку в Саудовской Аравии были его коллеги. Но учитывая позицию Зеленского и определенную роль Ермака, трудно отрицать. Посмотрим на результаты. По крайней мере мы будем знать фамилию человека, который привел к ним", — добавляет он.

Владимир Огрызко также отмечает, что основная причина выбора представителя на неофициальные переговоры — решение президента. "У американцев сейчас это Салливан, он ответственен за СНБО. В других случаях может быть любой другой, кого назначит президент. Может быть политический советник президента, но вряд ли руководитель офиса американского президента", — добавляет он, но отмечает, что единого стандарта в этом вопросе нет, потому что работа сугубо техническая.