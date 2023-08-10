В Госдепе США рассказали о возможной встрече Зеленского и Путина (видео)

По словам американского топ-чиновника Мэттью Миллера, президент Украины готов к диалогу с российским коллегой, однако Путин не отказывается от империалистических амбиций.

Окончательное решение о возможной встрече между главами Украины и России должно быть принято президентом Владимиром Зеленским. Об этом 9 августа на брифинге сообщил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы подчеркиваем, что вопросы, связанные с будущим Украины, находятся в компетенции Киева и это касается любых потенциальных переговоров", — подчеркнул Миллер.

По словам американского чиновника, Зеленский ясно дал понять, что готов к диалогу с Россией при условии уважения Москвой территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Поэтому решение о том, когда и каким образом будут проходить такие диалоги, остается за Зеленском. Однако всегда существовал препятствующий момент — Путин не отказался от своих империалистических намерений и продолжает верить в то, что Украина, по его логике, не представляет собой независимую страну, и он так и не выводил свои войска за пределы ее территории", — отметил Миллер.

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Напомним, после встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует организовать два саммита в рамках "формулы мира", предложенной Зеленским, одним из которых может стать саммит с участием России.

Напомним также, что в Джидде было достигнуто понимание, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лечь в основу будущего мирного соглашения.