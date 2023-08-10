"Никто выгораживать не будет": из "Слуги народа" исключили Гунько и Торохтия, — Арахамия

По словам председателя депутатской фракции, решение об исключении коллег приняли сразу, оставалось лишь уладить юридические вопросы. Арахамия также призвал другие парламентские группы "жить по-новому".

Фракция партии "Слуга народа" исключила из депутатской группы нардепов Богдана Торохтия и Анатолия Гунько. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил глава фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия.

По словам парламентария, политическое решение об исключении коллег из фракции было принято сразу, а вот юридические моменты требовали времени.

"Далее пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет. Призываю другие фракции "жить по-новому" и очищаться от негодяев, которым не место в политике", — написал Арахамия.

Чем известны Богдан Торохтий и Анатолий Гунько

Как ранее сообщалось, 8 августа Давид Арахамия предложил Богдану Торохтию добровольно сложить депутатский мандат. Сам нардеп сказал, что ему нужно все обдумать. Арахамия заявил, что, по его информации, пока семья Торохтия приобретала элитное имущество, он получал из бюджета компенсацию за аренду жилья Торохтий заявил, что вернет деньги в бюджет.

Что касается нардепа Анатолия Гунько — он неоднократно становился фигурантом расследований, связанных с коррупцией в земельной сфере.

9 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Анатолия Гунько под стражу до 7 октября с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривен. По данным следствия, Гунько в сговоре со своим помощником Игорем Калиниченко и еще одним сообщником Владимиром Ивасиком требовали взятку от представителя сельскохозяйственного предприятия ООО "Агроформ-2019".