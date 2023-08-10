Байден запросит у Конгресса США $13 млрд экстренной помощи Украине, — СМИ

Президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере около 40 млрд. Часть денег предназначена для Украины.

Президент США Джо Байден намерен 10 августа (разница во времени между Киевом и Вашингтоном — 7 часов — ред.) направить в Конгресс США запрос о выделении $13 млрд на экстренную помощь Украине. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Байден и его команда по национальной безопасности неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты будут помогать Украине "столько, сколько потребуется", чтобы вытеснить Россию с ее границ.

Как отмечает агентство, члены Конгресса неоднократно обращали внимание руководителей министерства обороны на то, насколько внимательно США отслеживают свою помощь Украине, чтобы гарантировать, что она не станет объектом мошенничества и не попадет в чужие руки. Пентагон заявил, что у него есть "надежная программа" по отслеживанию помощи, когда она пересекает границу с Украиной, и по ее прибытию, в зависимости от каждой системы вооружений.

Общая сумма запроса президента США к Конгрессу на дополнительное финансирование составляет около 40 млрд долларов экстренного финансирования.

Формирующийся пакет также, вероятно, будет подкреплен средствами на другие внутренние нужды, что может дать возможность заручиться более широкой политической поддержкой республиканцев.

12 миллиардов долларов из этого запроса будет выделено для пополнения федеральных фондов на случай стихийных бедствий, по словам человека, который не был уполномочен публично говорить о запросе, который еще не был обнародован, и говорил с Ассошиэйтед Пресс на условиях анонимности.

Окончательная цифра помощи Украине неизвестна. Мировые информационные агентства указываю разные суммы:

Associated Press – $13,1 млрд;

Sky News – $24 млрд;

Reuters — $24 млрд;

Washington Post – $20,6 млрд, из которых $13,1 млрд военной помощи и $8,5 млрд в виде дополнительной экономической и гуманитарной помощи.

Напомним, 9 августа сообщалось, что в США назвали причины промедления с обучением пилотов ВСУ на F-16. По словам экспертов, Россия проводит политику по устрашению западных стран, что может влиять на военную помощь Украине, в частности на предоставление ВСУ самолетов.

Ранее, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Воздушные силы ВСУ быстро получат самолеты F-16 после завершения обучения украинских пилотов и призвал послов способствовать этому.