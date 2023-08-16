Выход на побережье Азовского моря: эксперт рассказал, что ждать от контрнаступления ВСУ

Достижения военной кампании этого года напрямую зависят от огневых возможностей сил обороны Украины.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии Фокусу рассказал, на Западе, как и в Украине оценивают наши огневые возможности ВСУ. По его словам, вряд ли можно рассчитывать на выход на границы 1991 года в этом году. Поэтому главной целью и достижением нынешней кампании будет выход на побережье Азовского моря. Тогда это наступление будет удачным.

"Перенос войны в Украине на 2024 год, как это ни цинично, но совпадает с планами Белого дома. Там убеждены, что передачей оружия они могут регулировать ход войны в Украине. Напомню, там в следующем году состоятся выборы президента. Стоит учитывать этот фактор, ведь передача необходимого вооружения в полном объеме позволит Украине достичь победы. То есть, может быть использовано в ходе избирательной кампании. Поэтому вполне реально, что победное контрнаступление Украины может состояться уже весной", — рассказал Фокусу Жданов.

Больше читайте в материале Фокуса "Война в 2024-м. Почему на Западе начинают готовить планы для Украины на следующий год".