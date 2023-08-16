Вместо Андрея Холодова: ЦИК признала Николая Тарарина избранным нардепом от "Слуги народа"

Николай Тарарин работал юристом и в 2019 году баллотировался по спискам "Слуги народа", однако тогда партия не набрала достаточного количества голосов, чтобы он получил мандат.

Центральная избирательная комиссия Украины 15 августа признала Николая Тарарина избранным народным депутатом Украины. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК.

"В Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины от 9 августа 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Андрея Холодова, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", — говорится в сообщении пресс-службы Секретариата Комиссии.

Николай Тарарин признан следующим по очередности кандидатом, который включен в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 147.

Народный депутат Николай Тарарин Фото: ЦИК

Что известно о Николае Татарине

По данным ОО "Рух ЧЕСНО", Николай Тарарин в 2019 году баллотировался в Верховную Раду Украины 9-го созыва от политической партии "Слуга народа" под №147 в списке как беспартийный, но избран не был. Он работал адвокатом юридической фирмы "Гелон", основателем и владельцем которой был нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас. Фирма "Гелон" работает в сфере интеллектуальной собственности. Она представляла в частности интересы студии "Квартал 95" Владимира Зеленского. Кроме этого, согласно данным YouControl, Тарарин также является бенефициаром юридической компании "Консион".

Напомним, 7 августа Фокус сообщал, что проект постановления о прекращении полномочий нардепа уже направили в комитет, а его принятие должно состояться до 11 августа.

Ранее, 1 августа, нардеп Холодов объяснил, почему решил сложить мандат. Он заявил, что не может присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады Украины из-за болезни родственников, но продолжит помогать ВСУ из-за рубежа.