"Даже в условиях войны": выборы в Украине должны состояться в следующем году, — сенатор США (видео)

По словам Линдси Грэма, Украина должна сделать шаг в становлении демократии и провести выборы в следующем году.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм 24 августа на пресс-конференции в Киеве заявил, что в 2024 году в Украине должны состояться выборы, сообщает"Радио Свобода".

"Мое сегодняшнее послание к президенту: я поражен тем, что сделали вы и ваша страна, мужчины и женщины. Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вы должны делать два дела одновременно. В следующем году в Украине должны состояться выборы", — сказал Линдси Грэм.

По словам сенатора, выборы должны состояться даже несмотря на российское вторжение в Украину.

"Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна", — сказал он.

По словам Грэма, американское общество пристально следят за оружием и средствами, которые передают нашему государству. По его мнению, следующим шагом Украины в становлении демократии должны стать выборы.

"Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия. Мы продолжаем делать свой вклад. И я доволен тем, что украинцы не наживаются на американском народе. Они помогают американскому народу. И я считаю, что Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно — провести выборы в 2024 году", — подытожил американский сенатор.

Выборы народных депутатов и президента в Украине

Парламентские выборы в Украине — очередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины должны были состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий, то есть 29 октября 2023 года.

Выборы Президента Украины 2024 — очередные выборы Президента Украины по закону должны состояться в 2024 году. Первый тур — 31 марта, второй (в случае назначения) — 21 апреля.

Центральная избирательная комиссия утвердила ориентировочный объем расходов на выборы президента и народных депутатов в 2024 году. Соответствующее постановление от 15 августа 2023 года обнародовано на сайте ЦИК.

Напомним, 18 августа Фокус писал, что ЦИК намерен предоставить 9,5 млрд грн на выборы депутатов и президента в 2024 году. Проведение выборов народных депутатов Украины будет стоить более 3,7 млрд грн, а голосование за президента — 5,4 млрд грн.

Ранее, 10 августа Данилов объяснил, почему выборы в Украине проведут только после войны. По словам Алексея Данилова, для этого процесса государство обязано обеспечить всем гражданам страны безопасное участие в выборах, а сейчас это сделать практически невозможно, ведь многие не находятся дома по разным причинам.