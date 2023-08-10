"Никто не позволит": Данилов объяснил, почему выборы в Украине проведут только после войны

По словам секретаря СНБО, многие украинцы сейчас находятся за пределами дома. Одни защищают родину от российских оккупантов, а другие выехали из страны в поисках безопасного места.

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В Украине может не быть никаких выборов до тех пор, пока полномасштабная война не будет полностью окончена и на это есть ряд причин. На эту тему высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "УП" 10 августа.

Он ответил на заявление спикера парламента Руслана Стефанчука, который ранее отметил, что сейчас нет запрета на проведение выборов в условиях военного положения.

По словам Алексея Данилова, для этого процесса государство обязано обеспечить всем гражданам страны безопасное участие в выборах, а сейчас это сделать практически невозможно, ведь многие не находятся дома по разным причинам.

"Мне сложно представить, как будут голосовать парни и девушки, находящиеся сегодня под Бахмутом, которые находятся сегодня на других участках фронта. Как это физически сделать? А если они не будут голосовать, это несправедливо. Они защищают нашу страну. Вот они должны бросить и куда-то идти голосовать или как? Кто себе как это представляет?" — говорится в сообщении.

Также было уделено внимание тем гражданам Украины, которые из-за войны были вынуждены покинуть родину в поисках безопасного места. Они также не могут полноценно принять участие в выборах.

Обсуждая этот процесс нужно ответить на множество вопросов, однако сейчас это сделать сложно.

"Никто не позволит никому проводить выборы несправедливым способом", — подытожил Алексей Данилов.

Напомним, 7 августа сообщалось, при каких условиях в Украине позволят провести выборы до окончания войны. Представитель президента в Верховной Раде Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что никакого запрета нет, но невозможно гарантировать безопасность участников избирательного процесса в таких условиях.