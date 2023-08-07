Выборы во время войны в Украине: у президента объяснили, при каких условиях позволят провести

В стране нет прямого запрета на проведение выборов во время действия военного положения, рассказал представитель президента в Раде Вениславский. Нельзя гарантировать безопасность участников избирательного процесса в таких условиях.

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Представитель президента в Верховной Раде Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Конституционный суд может принять окончательное решение о возможности проведения парламентских выборов в условиях войны. Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

"Прямого запрета нет. Кто-то говорит, что можно во время военного положения проводить выборы. А я считаю, что косвенно Конституция не позволяет проводить такие выборы. Но окончательное решение может принять Конституционный суд, если есть разные толкования юристов", — сказал Федор Вениславский.

По словам Вениславского, есть разное видение юристов о возможности проведения парламентских выборов во время войны, однако обязательно должен быть вывод Конституционного Суда относительно толкования Конституции.

В свою очередь сам представитель президента в ВР не видит целесообразности в проведении выборов во время правового режима военного положения, ведь в таких условиях нельзя гарантировать безопасность участников избирательного процесса. Кроме этого, во фракции "Слуга народа" не обсуждался вопрос о подготовке к выборам ни на одном из уровней.

Федор Вениславский добавил, что Центральная избирательная комиссия организует подготовку и проведение парламентских выборов. Согласно Конституции и закону Украины о выборах, именно она должна объявить о начале избирательного процесса.

Напомним, 7 августа появились данные социологического опроса компании Active Group, которые свидетельствуют о том, что большинство украинцев против проведения выборов в условиях войны с Российской Федерацией.

3 августа председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламентские выборы в Украине состоятся только после окончания войны. Тогда как секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что военнослужащие также должны иметь возможность принять участие в выборах, поэтому их проведение невозможно, пока не закончится война.