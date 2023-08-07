Вибори під час війни в Україні: у президента пояснили, за яких умов дозволять провести

В країні немає прямої заборони щодо проведення виборів під час дії воєнного стану, розповів представник президента у Раді Веніславський. Не можна гарантувати безпеку учасників виборчого процесу в таких умовах.

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Представник президента у Верховній Раді України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Конституційний суд може ухвалити остаточне рішення щодо можливості проведення парламентських виборів в умовах війни. Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

"Прямої заборони немає. Хтось говорить, що можна під час воєнного стану проводити вибори. А я вважаю, що опосередковано Конституція не дозволяє проводити такі вибори. Але остаточне рішення може ухвалити Конституційний суд, якщо є різні толкування юристів", — сказав Федір Веніславський.

Зі слів Веніславського, є різне бачення юристів щодо можливості проведення парламентських виборів під час війни, проте обов'язково повинен бути висновок Конституційного Суду щодо тлумачення Конституції.

Своєю чергою сам представник президента у ВР не бачить доцільності у проведенні виборів під час правового режиму воєнного стану, адже в таких умовах не можна гарантувати безпеку учасників виборчого процесу. Крім цього, у фракції "Слуга народу" не обговорювалось питання щодо підготовки до виборів на жодному з рівнів.

Федір Веніславський додав, що Центральна виборча комісія організовує підготовку та проведення парламентських виборів. Згідно з Конституцією та законом України про вибори, саме вона повинна оголосити про початок виборчого процесу.

Нагадаємо, 7 серпня з'явилися дані соціологічного опитування компанії Active Group, які свідчать про те, що більшість українців проти проведення виборів в умовах війни з Російською Федерацією.

3 серпня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламентські вибори в Україні відбудуться тільки після закінчення війни. Тоді як секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що військовослужбовці також повинні мати можливість взяти участь у виборах, тому їхнє проведення неможливе, поки не закінчиться війна.