Зеленский предложит депутатам Рады приравнять коррупцию к государственной измене

Проект такого предложения депутаты Верховной Рады могут получить от руководителя государства уже на ближайшей неделе.

Президент Владимир Зеленский считает, что коррупцию следует приравнять к государственной измене. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосийчук.

Он отметил необходимость таких действий в военное время. Парламенту будет предложено принять соответствующий закон.

По его мнению, инициатива будет очень серьезным инструментом для борьбы. Президент рассказал, что проект такого решения на ближайшей неделе депутаты Верховной Рады могут уже получить. Политик отметил, что "это не расстрел, это не сталинизм", а если есть доказательства, человек должны отправиться за решетку. По его словам, постоянно эта норма действовать не может.

"На военное время, я думаю, это поможет", — пояснил он.

Руководитель государства отметил, что если речь идет о коррупции или ее рисках, то это не только о внутреннем — а это имеет "отголосок" и извне. По словам политика, он не может "бороться с брусчаткой каждого города", а обращает внимание на фундаментальные решения.

Президент отметил, что на борьбу с коррупцией, у него нет времени. По его словам, в феврале-марте 2022 года в Украине "была борьба за выживание, за то, чтобы у нас была Украина", но сейчас нужно навести порядок во всех отраслях.

"Если ты хочешь побороть местную брусчатку, то я не могу бороться с брусчаткой каждого города", — сказал он.

На вопрос о борьбе с коррупционерами в своей команде он ответил, что в случае подтвержденных фактов увольняет таких чиновников.

Напомним, 21 августа стало известно, что в Украине начнет функционировать платформа для обличителей коррупции. В НАПК объяснили, что это позволит анонимно отправлять сообщения работникам организаций относительно случаев коррупции в их компаниях.