10% от суммы: в Украине появится платформа для "обличителей" коррупции (видео)

В НАПК объяснили, что речь идет о специальной платформе, которая обеспечит анонимную отправку сообщений работникам организаций о коррупции в их компаниях.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции разрабатывает специальный портал, с помощью которого украинцы смогут сообщать о разоблаченной ними коррупции. Об этом сказал в эфире телемарафона 21 августа глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, запуск платформы может состояться уже в сентябре 2023 года.

На видео с 1:40

"В сентябре, надеемся, в первых числах, Национальное агентство запустит портал обличителей", — рассказал он.

Как это будет работать

Как объяснил Новиков, на этом ресурсе граждане смогут анонимно отправлять сообщения работниками организаций о коррупции в их компаниях, которые потом будут рассматривать ее руководители, или уполномоченные по предотвращению коррупции, а также НАБУ, ГБР, НАПК, Национальная полиция.

По словам главы Нацагентства по предотвращению коррупции, портал будет "самым современным в мире". Во время его разработки были учтены все рекомендации Евросоюза и использован опыт других стран по построению взаимодействия с разоблачителями.

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"Очень важна культура разоблачения, потому что без ответственных граждан, которыми являются разоблачители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции", – отметил Александр Новиков.

Он также добавил, что анонимные разоблачители смогут получить 10% от предмета коррупционного правонарушения после решения суда.

Напомним, в первый день лета 2021 года Верховная Рада приняла президентский законопроект №1010, в котором обличителям коррупции гарантировали право на вознаграждение. Так, размер вознаграждения составляет 10% от суммы предмета коррупционного преступления, если он превышает 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

К тому же государство обязалось юридически защищать обличителя: работодатель, например, не сможет уволить своего подчиненного.

Напомним, летом 2023 года стало известно, что в Киеве из бюджета тратят баснословные счета во время войны. Так, в июне Днепровская районная государственная администрация через публичные закупки решила купить для укрытий в столице барабаны на сумму почти 900 тыс. грн, а киевский лицей "Зміна" — многофункциональную сковороду стоимостью 725,7 тыс. грн и пароконвектомат (универсальная печь) по цене 474,3 тыс. грн.