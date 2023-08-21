10% від суми: в Україні з'явиться платформа для викривачів корупції (відео)

У НАЗК пояснили, що йдеться про спеціальну платформу, яка забезпечить анонімне надсилання повідомлень працівникам організацій про корупцію в їхніх компаніях.

Related video

Національне агентство із запобігання корупції розробляє спеціальний портал, за допомогою якого українці зможуть повідомляти про викриту ними корупцію. Про це сказав в ефірі телемарафону 21 серпня голова НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, запуск платформи може відбутися вже у вересні 2023 року.

На відео з 1:40

"У вересні, сподіваємося, у перших числах, Національне агентство запустить портал викривачів", — розповів він.

Як це працюватиме

Як пояснив Новіков, на цьому ресурсі громадяни зможуть анонімно надсилати повідомлення працівниками організацій про корупцію в їхніх компаніях, які потім розглядатимуть її керівники або уповноважені із запобігання корупції, а також НАБУ, ДБР, НАЗК, Національна поліція.

За словами голови Нацагентства із запобігання корупції, портал буде "найсучаснішим у світі". Під час його створення врахували всі рекомендації Євросоюзу та використали досвід інших країн щодо побудови взаємодії з викривачами.

Важливо

"Найнижчий за останні 20 років": міністр фінансів розповів про рівень корупції в Україні (відео)

"Дуже важлива культура викриття, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції", — зазначив Олександр Новіков.

Він також додав, що анонімні викривачі зможуть отримати 10% від предмета корупційного правопорушення після рішення суду.

Нагадаємо, у перший день літа 2021 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт №1010, у якому викривачам корупції гарантували право на винагороду. Розмір винагороди становить 10% від суми предмета корупційного злочину, якщо він перевищує 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До того ж держава зобов'язалася юридично захищати викривача: роботодавець, наприклад, не зможе звільнити свого підлеглого.

Нагадаємо, влітку 2023 року стало відомо, що в Києві з бюджету витрачають шалені рахунки під час війни. У червні Дніпровська районна державна адміністрація через публічні закупівлі вирішила купити для укриттів у столиці барабани на суму майже 900 тис. грн, а київський ліцей "Зміна" — багатофункціональну сковорідку вартістю 725,7 тис. грн і пароконвектомат (універсальна піч) за ціною 474,3 тис. грн.