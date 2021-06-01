Рада підтримала закон про захист викривачів корупції з поправками Зеленського

Тепер викривачі корупції не тільки будуть претендувати на 10% хабара, не несучи відповідальності за помилкові звинувачення, але і зможуть зберегти анонімність.

Народні депутати 1 червня повторно проголосували за законопроект про внесення змін до закону "Про запобігання корупції", які стосуються викривачів корупції (законопроект № 3450).

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Уперше цей документ був ухвалений у цілому в лютому. Але в березні президент наклав на нього вето і повернув до парламенту зі своїми пропозиціями.

Зеленський тоді зазначив, що закон пропонує вносити викривачів корупції в Єдиний реєстр, але при цьому не передбачено ніякого захисту їхніх прав. "Ми повинні захистити викривачів, змінити підхід з точки зору їхньої безпеки, як у цивілізованих країнах", — пояснив президент.

Тепер відповідна частина законопроекту істотно перероблена. У ній більш чітко зазначений порядок роботи держорганів з повідомленнями викривачів, потрібно створити умови для надійного захисту такої інформації тощо. Сказано, що викривачам корупції "гарантується дотримання умов конфіденційності та анонімності".

Нагадаємо, 1 січня 2020 року набрав чинності закон про викривачів корупції, тобто про осіб, які повідомляють про корупційні порушення. Серед іншого, він вводить право викривачів на винагороду. Воно гарантується, якщо хабар або завдані державі збитки в 5000 і більше разів перевищують прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто фактично перевищує 10 млн грн.

Розмір винагороди визначає суд у межах 10% від хабара або завданих збитків. Але він не може перевищувати 3000 мінімальних заробітних плат.

Закон звільняє викривачів корупції від юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупції, якщо вони виявилися помилковими. Повідомлення можна подавати анонімно. Такі анонімки підлягають розгляду, якщо вони стосуються конкретної людини, а також містять дані, які можуть бути перевірені.