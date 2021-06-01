Рада поддержала закон о защите обличителей коррупции с поправками Зеленского

Теперь обличители коррупции не только будут претендовать на 10% взятки, не неся ответственности за ошибочные обвинения, но и смогут сохранить анонимность.

Народные депутаты 1 июня повторно проголосовали за законопроект о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции", которые касаются обличителей коррупции (законопроект № 3450).

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Первый раз этот документ был принят в целом в феврале. Но в марте президент наложил на него вето и вернул в парламент со своими предложениями.

Зеленский тогда отметил, что закон предлагает вносить обличителей коррупции в Единый реестр, но при этом не предусмотрено никакой защиты их прав. "Мы должны защитить разоблачителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах", – пояснил президент.

Теперь соответствующая часть законопроекта существенно переработана. В ней более четко указан порядок работы госорганов с сообщениями обличителей, требуется создать условия для надежной защиты такой информации и др. Сказано, что обличителям коррупции "гарантируется соблюдение условий конфиденциальности и анонимности".

Напомним, 1 января 2020 года вступил в силу закон об обличителях коррупции, то есть о лицах, которые сообщают о коррупционных нарушениях. Среди прочего он вводит право обличителей на вознаграждение. Оно гарантируется, если взятка или нанесенный государству ущерб в 5000 и более раз превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц, то есть фактически превышает 10 млн грн.

Размер вознаграждения определяет суд в пределах 10% от взятки или нанесенного ущерба. Но оно не может превышать 3000 минимальных заработных плат.

Закон освобождает обличителей коррупции от юридической ответственности за сообщения о возможных фактах коррупции, если они оказались ложными. Сообщения можно подавать анонимно. Такие анонимки подлежат рассмотрению, если они касаются конкретного человека, а также содержат данные, которые могут быть проверены.