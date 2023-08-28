Не только F-16: эксперт назвал важный нюанс для успеха использования американских истребителей

Американские истребители F-16 позволят изменить ход войны в Украине, но для этого необходимо выполнить ряд условий.

Использование F-16 позволит в полной мере применять всю номенклатуру ракетных и бомбовых вооружений, которые Украина получает от западных партнеров. Об этом в комментарии Фокусу рассказал военный аналитик Петр Черник.

По его словам, номенклатура вооружения, которое может использовать F-16, позволит иметь мощное влияние на линию боевых действий в Украине. Если этим всем мы сможем засыпать линию фронта, то продвижение и освобождение территорий будет стремительным.

"Это на минутку, около 105 единиц номенклатуры вооружений, которые можно использовать. Например, ракеты "воздух-воздух" — AIM-7, AIM-9, AIM-120, AIM-132, AIM-120 AMRAAM, ракеты "воздух-поверхность" — AGM-65, AGM-45, AGM-84, AGM-88, AGM-154, AGM-158 JASSM, корректируемые и кассетные бомбы", — говорит он Фокусу.

В первую очередь речь идет о JDAM/JDAM-ER и HARM. Еще одним важным фактом станет существенное усиление противовоздушной обороны, в частности переднего края линии боевых действий. Речь идет о борьбе с российскими ударными вертолетами, которые атакуют колонны Сил обороны, при этом остаются в зоне недосягаемости зенитно-ракетных комплексов.

Надо в первую очередь понимать, что F-16 — это платформа, возможности которой зависят от комплектации и номенклатуры вооружений.

"F-16 позволят нам снизить потенциал использования россиянами ударных вертолетов и попробовать побороться с истребителями Су-34. Но есть один важный нюанс — все зависит не только от истребителей, а от вооружений, которые они будут использовать. Нам нужны сотни ракет и тысячи тяжелых авиабомб, включая кассетные", — говорит Черник.

Больше читайте в материале Фокуса "Крылья победы. Станут ли F-16 тем оружием, которое переломит ход войны в Украине".