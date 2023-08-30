"Он промахнулся": Байдена взбесила самая первая встреча с Зеленским, — Guardian

По словам журналистов, Зеленский не знал, чего на самом деле хотел Байден. Президент США ожидал выражения благодарности, но украинский коллега выдвинул "длинный список требований". Главным из них было вступление Украины в НАТО.

Президент Владимир Зеленский во время своей первой встречи разозлил американского коллегу Джо Байдена в 2021-м году. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на книгу "Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьба за будущее Америки", которая должна выйти в широкий тираж в следующем месяце.

Отмечается, что автором книги является писатель Франклин Фоер. Он написал, что Байдену и Зеленскому во время первой встречи не удалось достигнуть взаимопонимания.

"Даже самые пылкие симпатики Зеленского в администрации Байдена согласились, что он промахнулся", – процитировали журналисты книгу.

Сообщается, что Фоер не использует прямых цитат в своей книге и не ссылается на конкретные источники. Однако издатель Penguin Random House заявляет, что работа основана на доступе автора к узкому внутреннему кругу советников Байдена.

По словам журналистов, Фоер в книге пишет, что Зеленский считал Байдена слабым. Президент США в 2021-м году согласился на встречу с украинским коллегой, но, как сообщается, не особо о нем думал. Байдена смущали дружеские отношения Зеленского с сенатором-республиканцем от Техаса Тедом Крузом.

Издание пишет, что официальная стенограмма выступлений Байдена и Зеленского перед журналистами перед их встречей в Овальном кабинете 1 сентября 2021 года демонстрирует декларации о взаимном уважении и политических целях. Однако Фоер утверждает, что Зеленский не знал, чего на самом деле хотел Байден.

Так, по словам автора книги, президент США ожидал выражения благодарности, но украинский коллега выдвинул "длинный список требований". Главным из них было вступление Украины в НАТО.

Фоер заявил, что Зеленский якобы рассказал Байдену о том, что НАТО – лишь историческая реликвия, а Германия и Франция собираются выйти из Альянса. Именно это и разозлило президента США.

Напомним, что ранее журналисты писали, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года. По данным СМИ, на Западе опасаются, что если Дональд Трамп вновь станет президентом — он может отменить гарантии, которые Джо Байден предоставит Киеву.