Новая политика Маска в Х способствовала распространению российской пропаганды, — WP

Европейские аналитики выяснили, что в течение 2022 года прокремлевская аудитория и охват аккаунтов в соцсетях значительно увеличились по всей Европе. А в первой половине 2023 охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще больше возросли.

Исследование Европейской комиссии показало, что нынешняя политика владельца Twitter (ныне компания "Х") Илона Маска привела к тому, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны. Несмотря на меры против распространения роспропаганды со стороны крупнейших компаний социальных сетей, включая Meta, российская дезинформация против Украины процветает. Об этом 1 сентября сообщили журналисты The Washington Post.

Авторы материала напомнили, что Маск вывел свою социальную сеть из добровольного кодекса поведения по борьбе с дезинформацией, получившего широкое распространение в июне 2022, а также смягчил правила размещения контента и сократил штат сотрудников службы безопасности.

Это привело к тому, что в течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, поддерживающих Кремль, значительно увеличились по всей Европе, говорится в исследовании.

Более того, в первой половине 2023 года охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще больше возросли. Аналитики предположили, что такая ситуация возникла благодаря отмене стандартов безопасности Twitter.

При этом было отмечено, что в ЕС применяют более жесткий подход к мониторингу информации, чем в Соединенных Штатах. Так 25 августа вступил в силу закон о цифровых услугах, обязывающий владельцев соцсетей оценивать риск появления ложной информации и не допускать повышения рейтинга публикаций, содержащих неправдивую информацию.

Вместе с тем аналитики отметили, что компания Маска не смогла остановить распространение российской пропаганды, и в этом платформа Twitter оказалась не одинока.

"Прокремлевские аккаунты продолжают охватывать самую большую аудиторию на платформах Meta. В то же время в Telegram после вторжения России в феврале 2022 года размер аудитории поддерживаемых Кремлем аккаунтов увеличился более чем в три раза", — подчеркнули аналитики.

Комментируя результаты исследования европейцев американские обозреватели сказали, что многочисленные пропагандистские кампании используют язык ненависти, поддерживают экстремистов и угрожают национальной безопасности, потенциально влияя на европейские выборы в следующем году. При этом и компания X и Meta не ответили на просьбы журналистов о комментарии.

Напомним, журналисты The New Yorker 22 августа сообщили Илон Маск в телефонном разговоре с представителями Пентагона о предоставлении спутникового интернета украинской армии, упомянул, что лично беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечалось, что Маск опасался, будто предоставление связи Starlink в РФ сочтут военной помощью Украине.