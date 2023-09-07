После четырех лет работы: посол ЕС рассказал, что его впечатлило больше всего в Украине (видео)

По словам эстонского дипломата Матти Маасикаса, период его работы в Украине был очень эмоциональным, а одним из самых памятных моментов стал визит в Херсон после его деоккупации.

Глава Представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас назвал события, которые сильнее всего впечатлили его в течение четырехлетней дипломатической каденции. Об этом эстонский дипломат рассказал в интервью "Европейской правде" от 6 сентября.

Матти Маасикас признался, что для него это были очень эмоциональные четыре года. Он отметил, что за это время произошло много событий, которые он никогда не забудет, однако есть то, что запомнилось ярче всего.

Одним из таких моментов стал визит в Херсон спустя десять дней после его освобождения. Он отметил, что тогда город находился под регулярными обстрелами ВС РФ. У людей не было ни электричества, ни воды, а все магазины были закрыты.

"Но нашу группу дипломатов встречали с радостью, и мы своими глазами видели, что у людей снова появилась надежда. Мы там видели детей, махавших руками, приветствуя наш автобус на въезде в город. Это было что-то очень эмоциональное", – вспоминает посол.

Интервью с Матти Маасикасом

Еще одним событием, которое врезалось в память дипломату, стал момент, когда в зал Верховной Рады внесли флаг Евросоюза. Это произошло спустя неделю после того, как Украина получила статус кандидата в ЕС.

"Его внесли туда, чтобы он там в дальнейшем был постоянно. И я до сих пор помню, как его приветствовали, помню ощущение, насколько важен был для вас этот момент", — отметил Матти Маасикас.

Напомним, по данным СМИ от 20 апреля, новым послом Европейского союза в Украине станет нынешний заместитель генерального директора Европейской комиссии по расширению Катарина Матернова.

Мы также сообщали, что 8 августа президент Венгрии Каталин Новак подписала соглашение о назначении послом Украины в Будапеште Федора Шандора. Он стал известен как "профессор из окопов" после того, как в сеть попал снимок, на котором он читает лекцию студентам, находясь на фронте.