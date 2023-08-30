Украине необходимо постоянно доказывать Западу, что она ценный партнер, — посол Британии

По словам Мелинды Симмонс, Запад представляет из себя не единое целое, а разные группы стран, поэтому украинцам нужно смотреть на ситуацию глазами союзников, которые выделяют военную и финансовую помощь.

Related video

Украина должна постоянно доказывать всему миру то, что она является ценным союзником для партнеров. Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью BBC 30 августа.

По ее мнению, говорить о Западе как про единый организм не нужно, ведь это разные группы стран, среди которые организацию отличаются друг от друга. Это и G7, и НАТО, и многое другое.

"И одна из вещей, которую приходится делать Украине, — это снова и снова доказывать, что она — ценный партнер для огромного разнообразия стран, оказывающих поддержку: военную, финансовую. Ведь эти страны подключаются и оказывают такую поддержку впервые в истории. Украинцам сложно понять, почему Украине нужно постоянно показывать миру, что именно это и нужно делать", — сказал Мелинда Симмонс.

Дипломат также заявила, что очень понимает эмоции всех украинцев, которые переживают войну, но в то же время предложила смотреть на ситуацию главами правительств стран, которые и продолжают уже практически два года войны поддерживать Украину.

"Там нет места для эмоциональных разговоров. Это должен быть стратегический, четкий, конкретный разговор. И в нем должна идти речь не только о борьбе, но и о преданности Украины своим институтам, справедливости, прозрачности. Как бы тяжело ни было это слышно", — подытожила Мелинда Симмонс.

Напомним, 29 августа сообщалось, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года. На Западе опасаются, что если Дональд Трамп вновь станет президентом — он может отменить гарантии, которые Джо Байден предоставит Киеву.