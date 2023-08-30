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Военный Фокус Российско-украинская война

Украине необходимо постоянно доказывать Западу, что она ценный партнер, — посол Британии

Мелинда Симмонс, Запад, посол, Великобритания, война РФ против Украины, западная поддержка
Посол рассказала, что еще Украине нужно доказать Западу

По словам Мелинды Симмонс, Запад представляет из себя не единое целое, а разные группы стран, поэтому украинцам нужно смотреть на ситуацию глазами союзников, которые выделяют военную и финансовую помощь.

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Украина должна постоянно доказывать всему миру то, что она является ценным союзником для партнеров. Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью BBC 30 августа.

По ее мнению, говорить о Западе как про единый организм не нужно, ведь это разные группы стран, среди которые организацию отличаются друг от друга. Это и G7, и НАТО, и многое другое.

"И одна из вещей, которую приходится делать Украине, — это снова и снова доказывать, что она — ценный партнер для огромного разнообразия стран, оказывающих поддержку: военную, финансовую. Ведь эти страны подключаются и оказывают такую поддержку впервые в истории. Украинцам сложно понять, почему Украине нужно постоянно показывать миру, что именно это и нужно делать", — сказал Мелинда Симмонс.

Дипломат также заявила, что очень понимает эмоции всех украинцев, которые переживают войну, но в то же время предложила смотреть на ситуацию главами правительств стран, которые и продолжают уже практически два года войны поддерживать Украину.

"Там нет места для эмоциональных разговоров. Это должен быть стратегический, четкий, конкретный разговор. И в нем должна идти речь не только о борьбе, но и о преданности Украины своим институтам, справедливости, прозрачности. Как бы тяжело ни было это слышно", — подытожила Мелинда Симмонс.

Напомним, 29 августа сообщалось, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года. На Западе опасаются, что если Дональд Трамп вновь станет президентом — он может отменить гарантии, которые Джо Байден предоставит Киеву.